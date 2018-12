Super Smash Bros. Ultimate

Der Chris schrieb am 07.12.2018 um 19:07 Uhr

Ja...technisch gesehen ja. Ich würde mir so viel Eifer mal wünschen wenn es um andere Publisher geht. Was Nintendo den amiibo-Besitzern anbietet ist meistens im Bereich eines Zückerchens. Ja, es ist etwas das man sonst nicht zugreifen kann, aber der Anteil am Gesamtspiel ist verschwindend gering. Es ist ja nicht so als wären das Features, die man sonst großartig monetarisieren könnte. Oder wer würde diese Funktionalität für >5? kaufen? In letzter Konsequenz wahrscheinlich kein Mensch, einfach weil das Feature so marginal ist.

Klar, wenn man den Sachverhalt nur in I/0 interpretiert, dann muss man sagen, dass es technisch gesehen DLC ist. Wenn man aber auch mal Grautöne zulässt, dann merkt man über was für ein Feature man eigentlich spricht. Mal ganz davon ab, dass die amiibos ja mehr oder weniger wegen Smash eingeführt wurden als Toys to Life und an dem Gedanken von Smash anknüpfen sollten, dass alle Charaktere ja eigentlich nur Actionfiguren sind, die in dem Spiel zum Leben erwachen. (siehe Smash 1 und 2 Intro)