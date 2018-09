Nach nur sechs Monaten gibt Dating-Coach Richard La Ruina mit Super Seducer 2: Advanced Seduction Tactics erneut interaktive Tipps zum Flirten. Mit zehnmal so großem Budget soll diesmal auch die Rolle von Frauen und Menschen anderer Herkunft im Vordergrund stehen. Neben La Ruina bewertet auch Charlotte Jones die Entscheidungen des Spielers und es gibt zwei Szenarien aus weiblicher Sicht. Ob das digitale Flirten diesmal mehr Spaß macht, lest ihr im Test.

Das kann doch gar nicht schlechter werden





Der Vorgänger Super Seducer ist kein gutes Spiel, denn die Entscheidungen haben keinerlei Konsequenzen und die Situationen, in denen man sich für die beste Flirt-Option entscheiden muss, werden schnell langweilig. Dennoch gibt es zumindest einige lustige Momente und für eher schüchterne Menschen können manche Tipps vielleicht tatsächlich hilfreich sein. Nachdem angekündigt wurde, dass diesmal auch die weibliche Perspektive eine Rolle spielen wird, wollte ich dem Mix aus Entscheidungen und Live-Action nach meinem gerade noch befriedigenden Fazit eine zweite Chance geben.

In Super Seducer 2 darf man sich in zwei Kapiteln auch als Frau in Dating-Situationen stürzen.

Der Einstieg des Nachfolgers, in dem „Super Seducer“ La Ruina in einem Panzer durch die Gegend rollt und dabei fröhlich Kumquats knabbert, ließ mich auf unterhaltsamen Trash mit B-Movie-Flair hoffen.

Peinliche Entscheidungen ohne Konsequenzen





Doch leider ist Super Seducer 2 noch langweiliger als sein Vorgänger. Erneut wird man in verschiedene Alltags-Situationen versetzt, die man möglichst gut meistern muss, um am Ende an ein zweites Date oder die Telefonnummer der Person zu kommen. Die Qualität der Videos und Locations ist dabei erneut sehr simpel und erinnert an schwach produzierte Erotikfilme. Immerhin werden dieses Mal mehr Schauspieler eingesetzt, die eine solide bis teils gute Leistung abliefern.

Erneut muss man immer wieder eine von vier Antwortmöglichkeiten wählen, um den Ablauf der Dating-Situation zu beeinflussen. Um verwerfliche Entscheidungen des Spielers deutlicher darzustellen, wird La Ruina jetzt in der Bewertungsphase rot ausgeleuchtet und von seinen männlichen Models bestraft. Auch Charlotte Jones kommentiert immer wieder, wie sie die Entscheidungen als Frau einschätzt, wobei es tatsächlich zu einigen netten Jokes zwischen ihr und La Ruina

kommt. Endlich irgendwas Neues!

Der Verzicht auf halbnackte Models als Belohnung für die korrekte Antwort wie zuvor und die rote Ausleuchtung bei

Die Kommentare von Charlotte Jones wirken frisch und stellen manchmal einen guten Kontrast zu Richard La Ruinas Tipps dar.

Fehlverhalten mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, leider fehlt immer noch die spielerische Konsequenz. Selbst wenn man absolut verwerfliche und illegale Optionen wie „Drogen unter Getränk mischen“ wählt, darf man munter weiterspielen. Zwar wehren die Frauen sich erneut, brechen das Date ab oder drohen mit der Polizei und auch La Ruina und Charlotte Jones machen deutlich, dass es sich um eine widerliche Tat handelt. Dennoch kann man, wenn man sich bei den anderen Fragen besser anstellt, immer noch ein gutes Ranking am Ende jedes Kapitels erhalten.

Wie dieses berechnet wird, bleibt für mich ein Rätsel. Teilweise machen die Reaktionen überhaupt keinen Sinn: Nachdem ich dabei ertappt wurde wie ich den Tee einer Frau vergiftete, brach sie das Date ab, bewarf mich mit ihrer Brille sowie den Hut und stapfte davon. Als ich ihr im zweiten Spieldurchgang alternativ antwortete, dass ich YouTube-

Mittlerweile werden Fehlentscheidungen zumindest optisch deutlicher dargestellt.

Videos mache, in denen ich Männern Dating-Tipps gebe, etwas was La Ruina tatsächlich tut, brach sie das Treffen nicht nur ab, sondern ließ mich vom Betreiber des Cafés rauswerfen und auf ewig bannen.



Natürlich kann es sein, dass La Ruina sich hier einen Scherz erlaubt hat. Ich hatte jedoch stets das Gefühl, dass sich die Entwickler keinerlei Gedanken darüber gemacht haben, welches Verhalten wie stark bestraft werden sollte. In den nur sechs Monaten Entwicklung wird wohl kaum für mehr Zeit gewesen sein, als ein paar neue Clips zu drehen.