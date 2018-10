Little Dragons Café

Ein Drache im Kaffeehaus





Als die alleinerziehende Kaffeehausbetreiberin und Mutter eines jungen Geschwisterpaares plötzlich ins Koma fällt, ist der Aufschrei der Kinder zunächst groß. Dann erfahren sie jedoch, dass durch die Adern ihrer Mutter Drachenblut fließt und die Aufzucht eines frisch geschlüpften Drachenbabys sie retten kann.Doch auch das Café muss irgendwie am Laufen gehalten werden. Also bestimmt man, wer der beiden Kinder sich fortan um den kleinen Lindwurm kümmern und wer die Stellung im Haus halten soll.

Das interaktive Zubereiten der Speisen erinnert an die Reaktionstests von Tanzspielen.

Hat man sich für das Mädchen oder den Jungen als Protagonisten entschieden, geht’s auch schon raus in den Garten, wo frisch gelegte Eier eingesammelt und anschließend in der Küche fürs Frühstück in die Pfanne gehauen werden wollen.Die Zubereitung erfolgt nach einem Rezept der Mutter, das in einem Tanzspiel-ähnlichen Geschicklichkeitstest aktiv nachgekocht wird. Das Prozedere ist simpel, ein Scheitern kaum möglich. Je weniger Fehler man macht, um so schmackhafter fällt jedoch das Ergebnis aus.