Demnächst erscheint Prey für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Aber was haben die seit 2010 unter der Zenimax-Flagge segelnden Arkane Studios bisher entwickelt? Wie sind sie entstanden? Und warum fallen in Zusammenhang mit den Franzosen öfter mal prominente Namen wie Deus Ex oder System Shock? Wir blicken zurück auf die Geschichte sowie die wichtigsten Spiele des 1999 in Lyon gegründeten Studios.

Der Texaner Harvey Smith arbeitete schon an Titeln wie System Shock (1994) oder Ultima VIII (1994), bevor er 1999 zu den Arkane Studios stieß.

Das Besondere an Arx Fartalis war u.a., dass man Runen aktiv mit der Maus zeichnen konnte. Man konnte aber auch Kombinationen vorbereiten und auf einen Klick auslösen.

Das Abenteuer in der Unterwelt wurde auch von einigen Rätseln sowie Interaktionen wie Kochen aufgelockert.

Vermutlich würde man ein Action-Rollenspiel wie Arx Fatalis (lat. "Verhängnisvolle Festung") heutzutage über Kickstarter finanzieren, ähnlich wie Legend of Grimrock oder Kingdom Come: Deliverance . Aber Anfang der 2000er musste man als Entwickler mit seinem Projekt noch Klinken putzen. Also begann auch das am 1. Oktober 1999 in Lyon mit knapp 180.000 Dollar Startkapital gegründete Studio eine Odyssee von Vorstellungen bei zig Publishern. Damals wie heute birgt eine neue Marke immer ein Risiko, außerdem hatte man es in den Verkäufen mit düsterer Fantasy nicht so leicht, wenn man nicht gerade Diablo hieß.Dass die Franzosen trotz dieser Prominenz letztlich "nur" die insolvenzbedrohten Österreicher von JoWooD als Publisher gewinnen konnte, spricht allerdings Bände. Und leider zeigte auch das ambitionierte Arx Fatalis bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2002 bereits das, was viele Spiele aus dem Söldner: Secret Wars (2004) oder das vollkommen unreife Gothic 3 (2006). Trotzdem trübten - abgesehen von den unsäglichen Schnitten der deutschen Version, in der man keine Gliedmaßen abtrennen konnte - lange Ladezeiten und einige Fehler den Spaß, so dass sich das Potenzial nicht ganz entfalten konnte.Das Besondere war das Kampf- und Zaubersystem, das den plötzlich in einem Kerker startenden Helden (Storys beginnen wie? Mit Amnesie!) in Echtzeit mehr Kraft aufladen, Kombos einleiten und vor allem über die Maus zaubern ließ - das erinnerte ein wenig an Black & White , denn man konnte Runen aktiv zeichnen. An die 50 Sprüche von Feuersäulen bis Dämonenbeschwörungen ließen sich über die Kombination vorbereiten und auf einen Klick abfeuern. Aber auch die Interaktion mit der Umgebung war überraschend offen: Man durfte kochen, braten und brutzeln, musste mit Fackeln Licht ins Dunkel bringen und konnte es sich mit Nicht-Spieler-Charakteren verscherzen. Diese kreativen Aspekte sowie die stimmungsvollen Gefechte mit der freien Herangehensweise an Quests, die man freundlich, clever schleichend oder mit Gewalt erledigen konnte, sorgten letztlich für eine gute Wertung von 84%. ein Award war zumindest bei uns aufgrund der ärgerlichen Bugs weder auf dem PC noch ein Jahr später auf der Xbox zu holen, wo es von Dreamcatcher veröffentlicht wurde. Letztlich vermissten Rollenspieler alter Schule mehr Tiefe, echte Dungeons, mehr Handlungsoptionen und Dialoge, so dass Arx Fatalis bis heute seine Plakette "Rollenspiel light" nicht abstreifen konnte. Dabei muss man aus heutiger Sicht vor allem die Vielfalt sowie Experimentierfreude loben.Dass spielmechanisch noch Luft nach oben war, verrieten die 2003 vom Präsidenten Raphaël Colantonio vorgestellten Pläne für Arx Fatalis 2 . Das sollte sich mehr an Thief, Deus Ex und System Shock orientieren. Das klang natürlich sehr gut und war PR in eigener Sache, aber der Nachfolger wurde nie offiziell bestätigt, was natürlich an den enttäuschenden Verkaufszahlen lag, die deutlich hinter damaligen Spielen wie Dungeon Siege Neverwinter Nights & Co lagen. Ein anderes episches Rollenspiel sollte das Jahr 2002 und bald auch die Charts dominieren: The Elder Scrolls 3: Morrowind Seit der Offenlegung des Quellcodes im Jahr 2011 gibt es auch Hobbyprojekte, in denen Arx Fatalis weiterlebt - wer sich dafür interessiert, findet u.a. auf Arx Libertatis weiterentwickelte Varianten. Das Einstellen angekündigter Titel sollte die Arkane Studios übrigens in den folgenden Jahren begleiten.