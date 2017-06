Nürnberger Spielwarenmesse

Auch dieses Jahr fand vom 01.02. bis zum 06.02.2001 die Internationale Spielwarenmesse in Nürnberg statt. Da neben den "normalen" Spielwarenherstellern auch einige Publisher von PC- und Konsolenspielen anwesend waren, hat sich ein kleines 4Players-Team nach Nürnberg begeben, und die eine oder andere Neuigkeit ausgegraben...

Auf den folgenden Seiten haben wir für Euch einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Spielen zusammengestellt. Lehnt Euch also zurück, und genießt den kurzen Ausflug zu kommenden Games...Das es alles andere als einfach ist, ein florierendes Unternehmen aufzubauen, haben uns schon einige Spiele eindrucksvoll gezeigt. Wie kompliziert aber die Leitung eines ganzen Staates sein kann, das wird uns im Aprilbeweisen.Die Entwickler vonschaffen gerade ein Spiel, das allein in der Generierung des virtuellen Alter-Ego einem Rollenspiel ähnelt. Je nach den eigenen Vorlieben kann so bereits im Vorfeld der richtige Grundstein für die Leitung der Bananenrepublik gelegt werden.Weitere Infos findet Ihr in unser Tropico Preview Release: April/Mai 2001Mittels einer Zeitmaschine wird der Söldnerin das Antike Ägypten geschickt. Dort soll er Mental, einen ägyptischen Gott, und seine Gefolgschaft zur Strecke bringen. Gelingt ihm dieses nicht, wird Mental als bösartige Reinkarnation die Erde der Neuzeit in seinen Bann ziehen und alles Gute vernichten.wird riesige Innen- und Außenwelten bieten, in denen sich unser Held mit mehr als 50 unterschiedlichen Gegnern messen muss. Damit er aber nicht nur auf seine Fäuste angewiesen ist, steht ihm ein abwechslungsreiches und vor allem schlagkräftiges Repertoire an Waffen zur Verfügung.Ein weiteres Highlight wird der Preis sein.plant das Spiel für sage und schreibe etwaauf den Markt zu bringen!Mehr zu Sam und seinem Auftrag erfahrt Ihr hier Diverese Download (spielbare Demo und Videos) findet Ihr in unser Downloadsektion Release: März 2001