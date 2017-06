Soul Calibur 2 - Arcade

Es ist die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Welt wächst und verändert sich, während sich Osten und Westen wiederentdecken. In allen Häfen verbreitet sich die Sage von einem mächtigen Schwer, mit allen möglichen Kräften bedacht. Aber auch Geschichten eines seltsamen Bösen, geboren aus dem Schwert und über die Himmel von Europa verteilt, werden erzählt - und von der entsetzlichen Schlächterei, die zur selben Zeit passierte.Seitdem sind vier Jahre vergangen. Jetzt kommen Gerüchte aus dem Osten, über den Aufenthaltsort des Soul Edge - des bösen Schwerts und über den Albtraum, der das Schwert führt - wiederauferstanden um anscheinend dem bösen Willen wieder zu dienen. In der Zwischenzeit passieren allen Kämpfern, die um die Kontrolle oder die Zerstörung des Soul Edge gekämpft haben angebliche Zufälle. Vielleicht zeight irgendeine Macht sie wieder an einen Ort...