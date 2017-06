Die E3 kommt in die heiße Phase und unsere Redakteure vor Ort müssen vor lauter potenziellen Top-Spielen fast in Deckung gehen. Aber welche Titel haben bisher den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen? Welche Spiele sollten sich PC- und Konsolenzocker in jedem Fall vormerken? Wir haben unsere Most Wanted der E3 2002 für Euch zusammengestellt - hier Teil 2 mit Mathias` Favoriten aus dem Kreis der Publisher, die er am Mittwoch, Donnerstag und Freitag besuchen konnte!



Most Wanted E3 2002



Welche der zahllosen Spiele, die auf der E3 präsentiert werden, sich in die Top Ten der Spielerherzen manövrieren, können wir nicht sagen. Doch unser E3-Team hat natürlich seine ganz persönlichen täglichen Favoriten, auf die die Wartezeit scheinbar unendlich scheint - selbst wenn der Release der meisten vorgestellten Titel noch in diesem Jahr stattfinden soll. Im zweiten Teil unseres E3 Most Wanted-Special erfahrt Ihr, welche Konsolentitel sich beim ersten und zweiten Besuchstag in Mathias´ Gehirn und Netzhaut gebrannt haben.



Tag 1



Steel Bataillion

(Mech-Sim, Capcom, Xbox)



…weil einem der speziell entwickelte Controller mit über 40 Tasten (!) das Gefühl gibt, wirklich in einem Mech zu sitzen!



Dead to Rights

(Action, Namco, Xbox)



…weil das von Max Payne eingehauchte Prinzip "Kino-Atmosphäre” diesem Titel aus allen Poren strömt!



Dave Mirra BMX XXX

(Extrem-Sport, Acclaim, Xbox/GC/PS2)



...weil das Spiel über alle Stränge schlägt, einen hohen Boob-Faktor hat und dabei noch eine Menge Spaß macht und somit den "Fun" in den Funsport-Spielen zu neuen ungeahnten Höhen führen wird!



The Getaway

(Action, Sony, PS2)



…weil ich seit GTA 3 nicht mehr so viel Spaß am Pad hatte!



Splinter Cell

(Stealth-Action, Ubi Soft, Xbox)



…weil die Hauptfigur Sam Fisher Solid Snake im Regen stehen lässt und dazu noch leichter zu steuern ist!



Tag 2



Colin McRae Rally 3

(Sport, Xbox, PS2, PC, Codemasters)



…weil der Meister besser als je zuvor aussieht und spielerisch sowieso über jeden Zweifel erhaben ist.



Falcone

(Action, Xbox, Virgin Interactive)



...weil ich mir schon immer eine Mischung aus Weltraum-Shooter und Ego-Shooter gewünscht habe und dazu noch die Übergänge nahtlos sind.



Stuntman

(Action, PS2, Infogrames)



…weil das Driver-Team nichts verlernt hat und die Zeit seit der letzten E3 gut genutzt hat, um dem Stunt-Spaß den letzten Schliff zu geben.



Die Hard: Vendetta

(Action, GameCube, Vivendi Universal)



…weil John McClane auf dem GameCube zu neuer Hochform aufläuft.



C&C Generals

(Strategie, PC, Westwood/Electronic Arts)



…weil ich nicht gegelaubt hätte, dass mich ein Teil der Command & Conquer-Serie zum Staunen bringen kann.



Wrestlemania X8

(Sport, GameCube, THQ)



...weil die Grafik einfach klasse ist und das Gameplay positiv an THQs N64-Kultwrestling-Spiele erinnert.



Tag 3



Mario Sunshine

(Jump&Run, GameCube, Nintendo)



...weil Mario viel gelernt hat und auf dem GameCube allen zeigt, wo´s lang geht.



True Crime: Streets of L.A.

(Action, PS2, Activision)



…weil ich nach GTA 3 und The Getaway immer noch nicht genug von den Mischungen aus Fahren, Rumlaufen und Kämpfen habe.



Ratchet & Clank

(Jump&Run, PS2, Sony)



…weil das ungleiche Duo selbst Jak&Daxter alt aussehen lässt.



Tony Hawk´s Pro Skater 4

(Sport, PS2/Xbox/GameCube, Activision)



…weil das Team es immer wieder schafft, einen nahezu perfekten Titel weiter zu entwickeln.



Shinobi

(Action, PS2, Sega)



...weil der Ninja den Sprung in die dritte Dimension bemerkenswert gut gelöst hat.