Halloween-Special 2001

Auf dem PC ist die Bandbreite an Genres um einiges breitgefächerte als in der Konsolenwelt. Ego-Shooter und Action-Adventure sind genauso zu finden wie dieSurvival-Horror-Spiele.Der Ego-Shooter mit UT-Engine entstand mit handfester Unterstützung von Clive Barker, der auf Story und Charakterdesign Einfluss nahm. Und das merkt man dem Spiel auch an: Eine hervorragende Atmosphäre nimmt den Spieler von der ersten Minute an gefangen und auch an Schockeffekten wird nicht gespart. Wer genug vom Science Fiction-Ambiente in Ego-Shootern hat, findet hier die Erfüllung seiner Wünsche. Weitere Infos zu Undying findet Ihr im(Wertung: 84%)Spannung purDas Wunderland hat sich stark verändert. Düster und total durchgeknallt hat das Action-Adventure im Tomb Raider-Stil außer dem grundsätzlichen Schauplatz und dem Vornamen der Hauptfigur nichts mit Lewis Carrolls Märchen um die kleine Alice zu tun. Angetrieben von der Beben 3-Engine entführt Euch Alice in eine Welt, die von den optischen Ideen her mit zum Beeindruckendsten gehört, was jemals den wirren Gehirnwindungen eines Spiele-Entwicklers entsprungen ist. Abgefahrene Schauplätze und ebenso bizarre Gegner sorgen neben dem Augenschmaus für ein gelungenes Abtauchen in eine fremde Welt. Mehr dazu im(Wertung: 90%)surreal wie ein David Lynch-FilmDas dritte Kapitel der Adventure-Serie um den Detektiv Gabriel Knight besticht durch eine gute Story, knackige Rätsel und eine interessante 3D-Engine, die in diesem Genre total untergeht. Splatter-Effekte sind spärlich gestreut, doch der Spannungsfaktor ist dafür extrem hoch.: spannend-SerieEntgegen dem Glauben der Konsolen-Front hat das erste Abenteuer von Edward Carnby das Genre des Survival-Horror geboren. Im Laufe der Zeit zwar von Capcoms Spielen in den Schatten gestellt, kehrte mit Teil 4 der Ruhm alter Zeiten zurück. Gute Atmosphäre, ansprechende Grafik und Spielspaß sorgen für verängstigende Stunden.: unterschiedlich, geht von Kult (Teil 1) über flau (Teil 3) bis hochspannend (Teil 4)Natürlich darf ein Spross aus Japan nicht fehlen. Und da Resident Evil 3 sowohl harte Horror-Fans als auch Rätselwütige zufrieden stellt, kommt man nicht an diesem modernen Klassiker vorbei. Auch wenn die Grafik der PC-Version irgendwie schlechter aussieht als die der diversen Konsolenfassungen.: Nichts für schwache Nerven