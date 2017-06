Codemasters - Codefest 2002

Während die Tage immer kürzer und die Nächte immer kälter werden, hat Codemasters Ende November zumgeladen. Auf diesem in London stattfindenden Event wurden die für das Jahr 2002 geplanten Spiele vorgestellt und im passenden Rahmen der Presse präsentiert - Codemasters hat keine Kosten und Mühen gespart, und für die europäische Presse Räumlichkeiten im Thistle Tower Hotel direkt an der Themse gemietet.Und da auch 4Players als einziges Online-Magazin mit von der Partie war, wollen wir Euch heute einen kleinen Überblick verschaffen, was Die PC- und Konsolen-Gamer im kommenden Jahr von Codemasters zu erwartet haben.Fangen wir mit einem Titel an, der jedem PC- und Konsolen-Spieler etwas sagen wird:Die Colin-Reihe von Codemasters ist ohne Frage die beste und erfolgreichste Rallye-Simulation. Bereits die ersten beiden Teile konnten sowohl auf der PSone als auch auf dem dem PC für Begeisterungsstürme sorgen - mehr alsverkaufte Exemplare sprechen eine deutliche Sprache. Mit dem dritten Teil wollen die Entwickler nun noch ein wenig mehr Realismus bieten - und dies nicht nur in der Fahrphysik.wird aller Voraussicht nach im dritten Quartal 2002 erscheinen und soll den Rallye-Sport exakt ins traute Heim bringen. Dementsprechend wird der Spieler nicht nur ein Rennen starten und es hoffentlich siegreich beenden - nein, ihm wird alles geboten, was auch die Wirklichkeit bietet: So sollen uns Reparaturen, Testfahrten, Abstimmung am Fahrzeug, die Rennen und vieles mehr erwaten.Neben all diesen Features wird es natürlich auch eine wesentlich verbesserte Grafik und eine neue Fahrphysik geben. Wobei Codemasters versprochen hat, dass beidesetzen sollen.Leider war die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, als dass Codemasters uns bewegte Bilder hätte zeigen können - von einem kurzen Trailer einmal abgesehen. Aber wenn all die Versprechen gehalten werden, dann wird auch Colin 3 denohne Probleme halten können. Erscheinen wird das Spiel aller Voraussicht nach auf der PS2, der Xbox und dem PC. Genauere Infos hierzu sollten in Kürze folgen.Ein paar erste Screenshots/Artworks findet Ihr hier