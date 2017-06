Vivendi Universal Games Faire 2002

Wir hatten Gelegenheit, uns in Paris beimeinen Überblick über das Jahresprogramm vonzu verschaffen. Was neben Highlights wie No One Lives Forever 2;id=2519>, <4PCODE cmd=DGFLink;name=Lord of The Rings;id=2349>, <4PCODE cmd=DGFLink;name=Crash Bandicoot;id=2039> und <4PCODE cmd=DGFLink;name=Counterstrike: Condition Zero;id=1549> noch im Laufe des Jahres auf Euch zukommt und welchen Eindruck wir uns von einer frühen lauffähigen Version von <4PCODE cmd=DGFLink;name=World of Warcraft machen konnten, könnt Ihr in unserem umfangreichen Special erfahren - neue Screenshots für alle Systeme inklusive!