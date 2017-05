Monatsübersicht

rainynight schrieb am 03.05.2017 um 12:26 Uhr

Ohne jemanden in Bezug auf P5 verärgern zu wollen, aber was mit "What Remains of Edith Finch" abgeliefert wurde, ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Für mich regelrechte Kunst und deswegen 100% zu Recht Spiel des Monats.

Das sowas in Vergleich zu "normalen" Spielen auch mal gewürdigt und hervorgehoben wird, finde ich sehr lobenswert.

Ähnlich besonders ist übrigens auch "Blackwood Crossing" - wenn auch auf andere Art.