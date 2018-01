Monatsübersicht: Monats-Übersicht Dezember 2017 - Special

Alandarkworld hat geschrieben: ? Heute 13:34

Also ich bin jetzt ca. 5 Stunden im Spiel, und obwohl mir die Charaktere und die Welt gefallen, das Kampfsystem ist bis dato ein Totalausfall. Xenoblade Chronicles und Chronicles X waren so cool, man konnte fast immer irgendwelche Spezial-Aktionen setzen, man hatte immer was zu tun. Hier warte ich passiv eine gefühlte Ewigkeit darauf dass die Auto-Angriffe irgendwann die Leisten für einzelne Spezial-Angriffe füllen, was nicht nur quälend langsam geht, sondern bei jedem neuen Kampf automatisch wieder von null startet. Kann mir wer sagen ob das irgendwann mit zunehmendem Charakter-Level besser wird? So ist's ja ein Zustand O.o