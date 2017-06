X-Com: UFO Defense

Gut, ich habe das Set für 3? gekauft... also wenn du Geduld hast... Zitieren ·

XCOM war fantastisch, obwohl für mich persönlich Jagged Alliance 2 Jahre später das ultimative Spiel dieses Genres war, einfach aufgrund der Details (Waffen und -mods, hinlegen/knieend laufen, Tarnung, diverse Ausrüstungsgegenstände, die Freiheit auf der Strategiekarte/Laptop etc.). Dennoch würde ich keines der beiden missen wollen. Das erste XCOM hatte ungemeinen Charme durch den Humor/Kitsch, ausserdem tolle Atmosphäre, teils auch richtig bedrückend düster. Grafik, Sound und Musik, dass passte einfach alles.Terror from the Deep fanden viele auch nicht mehr so gut, ich mochte es, auch wieder wegen der Atmosphäre. Obwohl mir die Grafik von UFO mehr zusagte.Apocalypse, tja, da muss ich zugeben, dass ich damals auch nicht ganz so begeistert war. Ich mochte es, aber war nicht ganz so hingerissen wie von den ersten beiden Teilen. Heute im nach hinein sehe ich auch die tollen Sachen am Spiel die hier schon benannt wurden; die diversen Firmen und Versorgungslage, die lebendig wirkende Stadt mitsamt der Echtzeitkämpfe und Zerstörung, und nicht zuletzt die zerstörbaren taktischen Karten. Wenn man die Sprengsätze richtig plaziert hat, konnte man ganze Hochhäuser einreissen!Warum es mir (damals zumindest) nicht so gefiel war zum einen der fehlende kitschige Humor aus den ersten beiden Teilen und vor allem die (SVGA) Grafik. Der Grafikstil damals (oftmals im Windows3.1.look) gefiel mir überhaupt nicht. Anderes Beispiel aus meiner Sicht war zB. Civilization 2, welches ebenfalls unheimlich "kalt" rüberkam und ebenso wie die XCOM Spiele plötzlich keinen grinsenden Stalin mehr hatte oder animierte einmarschierende Truppen usw.. Kleine Details, die aber für viel Charme sorgten mMn.Inceptor habe ich dann nicht mehr gespielt, was ja nicht so toll gewesen sein soll, aber immerhin vom Konzept ganz gut war (hätte es sich ein wenig an Tie Fighter orientiert).