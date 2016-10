bwort schrieb am 11.10.2016 um 10:10 Uhr

Na endlich Jörg :) schöner Bericht!

Ich geb mal meinen Senf ab:

Terraforming Mars ist der Hammer, habe es mir vor ein paar Wochen direkt bei Schwerkraft geholt. Eins der besten thematischen Spiele aller Zeiten für mich.

Great Western Trail ist ein Pflichtkauf.

Seafall allerdings nicht, die ersten Reviews waren sehr ernüchternd. Empfehle dafür das Review von shut up and sit down. Auch andere sind eher verhalten.

Was ich mir noch vorbestellt habe für die Messe ist INIS. Das Spiel sieht erstmal so richtig klasse aus vom Design her und soll richtig, richtig gut sein. Area Control Spiel.