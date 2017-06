Jugendschutzgesetz

Probleme über das Netz zu bestellen?Nein, nicht wirklich. www.okaysoft.de bietet nachwievor Import-Spiele an, andere Händler ebenso. Wie lange das so bleibt und ob deren Interpretation der Gesetzeslage Bestand hat, kann man wohl z.Z. nicht sagen. Zu wünschen wäre es denen, die offanbar hinreichend viel Zivilcourage aufbringen und sich gegen den Unfug stellen, den unsere politische Klasse immer wieder anrichtet.Aufgrund der neuen Gesetze ist es aber z.T. LEICHTER geworden, Spiele zu bestellen. So ist nun auch der Versand von INDIZIERTEN Titeln unter bestimmten Vorraussetzungen möglich. Okaysoft bietet z.B. CC:Generals wieder an (über einen \"geschützten\" Zugang natürlich). Beben X ist dort auch problemlos zu bestellen. Erfurt war offenbar nicht ganz umsonst... Hmmm... manchmal frage ich mich, ob Politiker eigentlich wissen was sie tun oder ob die Denkmurmeln dieser Personengruppe mit der Zeit einige ihrer wesentlichen Fähigkeiten einbüßen... haben die allen Ernstes gewollt, daß man nun LEICHTER an indizierte Software herankommt?Nunja, solange das alles so bleibt, kann man mit den Gesetzen (beinahe) leben. Aber irgendwie habe ich da eine ganz dunkle Ahnung...Uncool ist nur, daß ich nun mein selbstgeschriebenes PacMan oder Poker-Proggie nicht mehr auf meine Homepage stellen könnte, wenn ich denn eines hätte. Offenkundig sehr durchdacht das alles. Muss ja so sein, da hochbezahlte Leute darüber entschieden haben. Huch? Kann ich eigentlich noch mein Win98 öffentlich vertickern? Da sind ja Spiele drin, die wohl keine USK-Freigabe haben.Irgendwie wird mir schlecht, wenn ich daran denke, daß Leute die sowas verbraten, über Krieg und Frieden entscheiden. Was ein Glück, daß die Bundesrepublik nicht über Nuklearwaffen...