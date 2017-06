Auch dieses Jahr gibt es auf der E3 wieder viel zu sehen. Und fast alle Spiele rühmen sich, etwas Besonderes zu sein. Und bei all den Produkten den Überblick zu wahren, ist nicht leicht. Welche Spiele uns beim ersten Tag besonders aufgefallen sind, könnt Ihr im Special erfahren.





Starsky & Hutch



Nennt mich altmodisch, denn obwohl grafisch nicht gerade der absolute Überflieger macht das Spielprinzip mit leichten Anleihen bei Stuntman und unkomplizierten Verfolgungsjagden einen Heidenspaß.



James Bond: Everything or Nothing



Obwohl 007 mittlerweile wieder wie in Tomorrow Never Dies aus der dritten Person gespielt wird, sieht das gute Stück verteufelt gut aus und vermittelt so ganz nebenbei sogar noch Film-Feeling pur. Da auch spielerisch einiges geboten wird, ein Titel, den auch Bond-Hasser im Auge behalten sollten.



Need for Speed: Underground



Wir konnten zwar bislang nur einen kurzen Blick hinter verschlossenen Türen auf den Raser werfen, doch was es da zu sehen gab, hat für Staunen gesorgt. Lupenreine und blitzschnelle Grafik mit fantastischen Lichteffekten und Spiegelungen lassen hier den Verdacht aufkommen, dass eine Xbox vor sich hin werkelt. Doch weit gefehlt. Uns wurde zugesichert, dass es sich hier um die PS2-Fassung handelt. Na dann: Hut ab vor den Programmierfähigkeiten der Entwickler, von denen sich so manch anderes Rennspiel eine gehörige Scheibe abschneiden kann. Leider ist die Veröffentlichung erst für Anfang 2004 geplant.



Prince of Persia: Sands of Time



Mit Sicherheit eine der größten Überraschungen. Im Vorfeld belächelt und nach dem PoP 3D-Disaster mit Skepsis betrachtet, hinterlässt der Ersteindruck nur ein seliges Lächeln. Die Grafik passt, das Spielprinzip wirkt durchdacht, abwechslungsreich und ist trotz allem leicht zu bedienen. Und nicht zuletzt greift PoP-Erfinder Jordan Mechner dem Splinter Cell-bewährten Team von Ubi Montreal mit Rat und Tat zur Seite - da kann ja fast nichts mehr schief gehen.



__NEWCOL__Sims 2



Mehr als nur eine einfache Fortsetzung ist Sims 2 für mich bereits jetzt eines der Spiele der diesjährigen E3. Nicht nur, dass man mit dem spielend einfach zu bedienenden Charakter-Editor und entsprechender Geduld ein absolutes virtuelles Ebenbild seiner selbst schaffen kann. Auch die erweiterten Gameplay-Mechanismen und die "digitale" DNS der Sims dürften schnell dafür sorgen, dass das Sims-Fieber schneller um sich greift als eine Senkung der Benzinsteuer.



Simpsons: Hit & Run



Endlich einmal scheint die Simpsons-Lizenz ansprechend umgesetzt zu werden. Laufen, Springen, Fahren und sich endlich einmal in Springfield hemmungslos austoben können - was will man mehr?



FIFA Football 2004



Als bekennender Anhänger von Konamis Winning Eleven-Serie muss ich zugeben, dass der König langsam ins Wanken kommt. Eine überarbeitete Ballphysik, ein neues Animationssystem, eine spielend einfache Bedienung mit erstaunlich viel Tiefgang, sowie der längst überfällige Karriere-Modus machen die neueste Auflage der FIFA-Serie zu einem mehr als ernstzunehmenden Anwärter auf den Fußball-Thron.



Gran Turismo 4



Wie kaum anderszu erwarten war, präsentiert sich auch Teil 4 der Serie als ausgereiftes Produkt und dürfte PS2-Rennspielern mit den mehr als 500 Fahrzeugen und dem neuen Physiksystem stundenlanges Vergnügen bereiten. Grafisch ebenfalls mit vielen neuen Feinheiten versehen, lässt nur der Sound in der E3-Version zu wünschen übrig. Musikalisch hat sich bis jetzt rein gar nichts verändert. Doch das wird mit Sicherheit in der finalen Fassung verbessert werden.