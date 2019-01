Kingdom Hearts 3: Die Zeitlinie von Kingdom Hearts - Special

Wie alles mit den Schlüsselschwert-Kriegen und der Bedrohung durch die Herzlosen begann, erfährt man erst mit dem in der Sammlung "HD 2.8 Final Chapter Prologue" Film Kingdom Hearts X Back Cover.

Acht Jahre nach der Premiere wurden mit Birth By Sleep, dem sechsten Teil der Serie, neue Helden eingeführt, deren Abenteuer vor den Ereignissen aus Kingdom Hearts stattfinden.

So sehr die Fäden mitunter auch auseinanderlaufen und mit dem Ende des Monats erscheinenden Kingdom Hearts 3 verknüpft werden sollen, gibt es auch verbindende Elemente. Zum einen, dass Tetsuya Nomura als Game Director die Serie von Anfang an begleitet hat und maßgeblich die Kohärenz der Erzählung zu verantworten hat. Und zum anderen natürlich der gemeinsame Kampf von Helden mit Disney-Figuren gegen die Bedrohung der so genannten Herzlosen, Niemande oder Unversierten bzw. Existenzlosen. Wir geben euch nachfolgend einen Überblick über die Zeitlinie der Kingdom-Hearts-Geschichte, die man in ihrer Gesamtheit eigentlich nur auf der PlayStation 4 erleben kann, sowie die damit verbundenen Spiele. Hier haben wir als ersten Überblick eine Grafik vorbereitet, die euch auf der Startseite auch unter den betreffenden Spielen zusätzliche Infos gibt:Interessanterweise wurde das erzählerisch erste Kapitel der Kingdom-Hearts-Saga als bislang letztes veröffentlicht: Der in Unreal-Engine produzierte Film Kingdom Hearts X (gesprochen: Chi) Back Cover wurde vor gut zwei Jahren auf der PS4 als Teil von Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue veröffentlicht. Er entführt einen in eine Zeit, in der die Bedrohung durch die Herzlosen, die letztlich zum Schlüsselschwert-Krieg führen wird, gerade erst beginnt. Dieser Krieg ist übrigens im Rahmen der Kingdom-Hearts-Historie als schicksalhaftes Element ähnlich einzuschätzen wie die Klonkriege im Star-Wars-Universum.Weitgehend parallel zu diesen Ereignissen und damit auf den Schlüsselschwert-Krieg (Keyblades, aka X-Blades, also Chi-Blades) hinweisend, spielt das mobile Kingdom Hearts X, das nach der Zwischenversion Unchained X auf aktuellen iOS- und Android-Systemen mittlerweile den Namen Kingdom Hearts Union X trägt, wobei das X mittlerweile von Chi zu Cross umfunktioniert wurde. Interessanterweise wurde die Geschichte für Chi parallel zur Story für Kingdom Hearts 3 entwickelt und geschrieben, so dass es hier Bezüge geben soll. Dennoch hat Nomura-San bereits gesagt, dass Neueinsteiger nicht verwirrt werden sollen. Man kann gespannt sein.Denn zeitlich steht nach Union X erstmal Birth by Sleep auf dem Programm, das 2010 auf PSP als sechster (!) Ableger der Serie veröffentlicht wurde. Man ist mit den drei Helden Terra, Aqua und Ventus unterwegs, die sich aufmachen, dem Schlüsselschwert-Meister Eraqus nachzueifern. Als Gegner fungieren hier die Unversierten, die ihre Stärke aus Negativität anderer Figuren ziehen. Als Hauptantagonisten werden hier Meister Xenahort sowie Vanitas eingeführt, die zusammen mitanderen Figuren aus der etwas später gegründeten Organisation XIII das Gefüge des Kingdom-Hearts-Universums zerstören möchten.Direkt an Birth by Sleep schließt die Episode 0.2 Birth by Sleep an, die ebenfalls in HD 2.8 Final Chapter Prologue enthalten war. Doch hiermit beginnt der komplizierteste Teil der Zeitlinie. Man spielt mit Aqua teils parallel zum Beginn des 2002 auf PS2 veröffentlichten Kingdom Hearts, dem direkt daran anschließenden GBA-Titel Chain of Memories aus dem Jahr 2004 sowie dem beide Teile überlappenden 2009 auf dem DS veröffentlichten 358/2 Days . Während die Geschehnisse aus Birth by Sleep hier etwas vertieft wird, gibt es jedoch nur unwesentliche Ergänzungen der Geschichte um Sora und seine Freunde Riku und Kairi, die man mit Kingdom Hearts erleben wird und die letztlich der Grundstein für die Faszination war, die sich für Fans bis heute mit der Serie ergibt.