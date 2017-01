Resident Evil 7 biohazard

Seit 20 Jahren versucht Capcom, mit Resident Evil den Survival-Horror zu zelebrieren, uns dabei Angstschweiß auf die Stirn zu treiben und mit fiesen Schockmomenten für panische Schnappatmung zu sorgen. Das klappte mal mehr, mal weniger. Im Wandel der Zeit blicken wir zurück auf die Hauptspiele der beliebten Serie, die bereits einige Veränderungen durchmachte und Ende des Monats mit Resident Evil 7 einmal mehr eine neue Richtung einschlagen dürfte...







1996 nahm der Survival Horror von Resident Evil seinen Anfang. Hier der erste von vielen weiteren Untoten, bei denen die Bleibehandlung das Pixelblut verteilte.

Grünschnabel Leon und Biker-Braut Claire, Schwester von Chris Redfield, hatten zwar jeweils eigene Kampagnen, liefen sich zwischendurch aber immer wieder mal über den Weg.

Die Umsetzung für das N64 hatte ein paar Extras zu bieten und wurde technisch auch durch die Mithilfe von Factor 5 aufgepeppt.

Mit Resident Evil legte Capcom unter der Leitung von Designer Shinji Mikami 1996 den Grundstein für eine neue Marke, die sich als eine der populärsten sowie lukrativsten Videospiel-Reihen mausern und später sogar Hollywood auf den Plan rufen sollte. Obwohl Titel wie Alone in the Dark mit ähnlichen Konzepten bereits ein paar Jahre zuvor für Grusel-Flair auf Zocker-Bildschirmen sorgten, gilt Resident Evil heute als einer der Urväter und Mitgründer des Survival-Horrors. In Japan erschien die Reihe übrigens von Anfang an unter dem Namen Biohazard, der die Thematik der Reihe – insbesondere in späteren Episoden – durchaus treffend abbildet. Wurde zunächst Sonys PlayStation bedient, folgten mehr als ein Jahr später die Umsetzungen für Segas Saturn und den PC.Im ersten Teil verschlägt es Mitglieder der Spezialeinheit S.T.A.R.S. in ein verlassenes Herrenhaus außerhalb des Städtchens Raccoon City. Schnell wurde klar, dass etwas faul ist: Nicht nur Zombies schlurften durch die düsteren Korridore, auch gigantische Spinnen, aggressive Köter und andere Mutationen, hervorgerufen durch den T-Virus, hatten es auf die unfreiwilligen Besucher abgesehen. Neben den direkten Konfrontationen gegen Monster zeichneteTechnisch setzten die Japaner auf vorberechnete Hintergründe mit starren Kameraeinstellungen, die trotz oder wegen der Einschränkungen für eine detailverliebte Kulisse mit filmischem Flair sorgten. Gegner und Protagonisten wurden abseits des Trash-Intros mit seinen realen Schauspielern im eigentlichen Spiel durch Polygone visualisiert. Die Figuren dirigierte man mit der berühmt-berüchtigten Panzer-Steuerung durch das riesige Anwesen und stellte sich dabei häufiger die Frage, warum man eigentlich nicht gleichzeitig laufen und schießen kann.Eine Antwort darauf lieferte weder der 1997 nachgereichte Director's Cut mit seinen neu platzierten Objekten, frischen Kameraperspektiven und üblen Übersetzungs-Patzern noch das aufwändig produzierte Remake, das 2002 zunächst exklusiv für Nintendos GameCube erschien und auch die Basis der jüngsten Neuauflagen für die aktuellen Konsolen bildete. Eines wurde dabei klar: Schaut man sich die Verkaufszahlen des Remakes an, geht von dieser ursprünglichen Formel von Resident Evil immer noch eine große Anziehungskraft aus!An den vorberechneten Hintergründen und Polygonfiguren hielt der damalige Director Hideki Kamiya genauso fest wie am Großteil des Waffenarsenals, darunter Pistolen wie die mächtige Magnum, die Schrotflinte und ein Granatwerfer, der mit unterschiedlichen Munitionstypen bestückt werden konnte. Das typische Rätseldesign blieb zusammen mit dem gewohnten Inventar- und Spielstand-Management mit seinen verteilten Aufbewahrungskisten, Schreibmaschinen und Farbbändern ebenfalls erhalten.Obwohl man damit deutlich am Bewährten festhielt, zeichnete sich der zweite Teil vor allem durch seinen hohen Wiederspielwert aus: Man konnte den Überlebenshorror nicht nur jeweils mit Leon oder Claire auf unterschiedliche Weise durchleben. Dank des so genannten „Zapping Systems“ bekamen beide Protagonisten auch noch ein B-Szenario mit alternativen Rätseln, weiteren Storyfetzen und sogar zusätzlichen Begegnungen mit XL-Gegnern wie Mr. X spendiert. Doch nicht nur das: Die Handlungen des Hauptszenarios haben sich direkt auf das B-Szenario der anderen Figur ausgewirkt. Plünderte man als Leon z.B. ein komplettes Munitionslager im ersten Durchlauf, fehlten Claire die Patronen in ihrem B-Durchgang.