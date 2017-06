Virtueller trifft realen Motorsport

Am vergangenen Wochenende fand am Nürburgring im Rahmen der Blancpain Endurance Series die SimRacing Expo bei der berühmten Rennstrecke in der Eifel statt. Und den Veranstaltern ist mit dieser in Deutschland bisher einzigartigen Messe rund ums anspruchsvolle Rasen am Bildschirm, in teuren Profi-Simulatoren und sogar mit ferngesteuerten Mini-Flitzern ein toller Einstand gelungen!