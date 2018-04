God of War: Kratos im Wandel der Zeit - Special

Seit 13 Jahren schnetzelt sich der Spartaner Kratos durch die Welt von God of War. Mit dem Serien-Neustart in diesem Jahr betritt der zornige Krieger nordischen Boden – dabei wirft er einige Traditionen über Bord, aber gewinnt auch neue Facetten als Vater sowie kooperative Manöver hinzu. Im Video betrachten wir den Rachefeldzug gegen Götter und Titanen im Wandel der Zeit.

God of War (2005, PlayStation 2)





2005 veröffentlichten Santa Monica Studio den ersten Teil des Action-Adventures unter Entwickler David Jaffe. Neben blutigen Kämpfen und pompösen Bosskämpfen, Rätseln und kniffligen Plattformereinlagen, konnte vor allem die an die griechische Mythologie angelegte Geschichte rund um den bleichen Antihelden Kratos überzeugen.





God of War setzte 2005 durch Kulisse, Gewalt und Story Maßstäbe auf der PS2.

Dieser bietet dem Kriegsgott Ares aus Verzweiflung seine Seele an, um sein Heer vor dem sicheren Tod durch eine Barbarenarmee zu schützen. Ares willigt ein und überlässt ihm ein mächtiges Schwertpaar, mit dem Kratos nicht nur ein ganzes Dorf, sondern unwissentlich auch seine Frau und Tochter niedermetzelt. Als sei dies nicht Bestrafung genug, zwingt ihn ein Fluch die Asche seiner toten Familie auf der Haut zu tragen. Verzweifelt und geplagt von Albträumen stellt er den Göttern seine Dienste zur Verfügung, um von seinem Leid erlöst zu werden. Mit Kratos Klingen galt es den Kombozähler hochzutreiben und sich durch Horden von Monstern der griechischen Mythologie zu schnetzeln, bevor man den Göttern in Bosskämpfen gegenüberstand. In unserem Test erreichte konnte das erste God of War satte 91% einheimsen und Paul war restlos begeistert:"Sucht euch einen Gott eurer Wahl aus und dankt ihm auf Knien oder opfert ihm ein Schaf dafür, dass God of War endlich auch bei uns offiziell erhältlich ist. Denn dieses Spiel ist ein hochglanzpoliertes Action-Meisterwerk, das überdeutlich zeigt, was auf der PS2 möglich ist, wenn wahre Könner am Werk sind."

God of War 2 (2007, PlayStation 2)

Dieses Mal unter der Leitung von Cory Barlog zeigte Sony Santa Monica Studio erneut was man technisch noch aus der PS2 herausholen konnte. Neben den wuchtig inszenierten Bosskämpfen konnten vor allem die abwechslungsreichen Orte wie der Palast der Moiren oder der pulsierende Lavaalbtraum „Die Höhle des Atlas“ beeindrucken. Selbst der Aufstieg zum Kriegsgott konnte Kratos nicht von seinen schrecklichen Visionen befreien, weshalb er frustriert mit noch mehr Waffen im Gepäck und zunehmendem Hass auf die Gegner gehörig austeilte.





God of War 2 bewies 2007 eindrucksvoll, wozu die alternde PS2 technisch in der Lage war.

Zu den Chaosklingen gesellten sich das Schwert des Olymp, der Barbarenhammer und der Speer des Schicksals. Wie im Vorgänger konnten Fähigkeiten und Waffen mit Blut-Orbs verstärkt werden. Die variantenreichen Angriffsmuster von Gegnern wie dem Koloss von Rhodos oder des gigantischen Kraken mussten sorgfältig einstudiert werden, um im Kampf eine Chance zu haben. Kratos konnte nicht mehr nur an Wänden, sondern auch an Decken entlang kraxeln und an bestimmten Haltepunkten wie ein Affe herumschwingen.Im Verlauf des Spiels erhielt Kratos Objekte wie die Ikarusflügel oder Poseidons Dreizack, die ihm im Kampf halfen. Zudem reiste Kratos sogar in der Zeit zurück, um sich Zeus persönlich zu stellen. Nachdem Göttin Athene dies durch ihre Selbstopferung zu verhindern wusste, kehrte Kratos in seine Zeitlinie zurück und schwor Rache, da er die Götter weiterhin für sein Leid verantwortlich machte. Und diesmal ging Paul im Test sogar noch ein Prozent höher auf satte 92%:"Eine technische Unglaublichkeit, die ganz nebenbei auch noch spielerisch problemlos und nachhaltig ans Gamepad kettet. Wer sich dieses göttliche Juwel entgehen lässt, ist entweder Spielehasser, zockt ausschließlich Hexfeld-Strategie oder sitzt im deutschen Bundestag!"

God of War Betrayal (2007, Mobile)

2007 veröffentlichten Sony Pictures Digital den Handy-Ableger God of War: Betrayal. Als einziges God-of-War-Spiel, das nicht auf einer Playstation erschien, kombinierte auch der 2D-Sidescroller Betrayal die Elemente von Kampf, Rätseln und Klettern. Mit seiner Spartaner-Armee randalierte Kratos sich durch Griechenland und lieferte sich schließlich mit dem Sohn des Hermes einen finalen Bosskampf.