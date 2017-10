Gran Turismo Sport: Der große 4Players-Rennspielvergleich - Special

Der große Rennspielvergleich:

Project Cars 2 vs. Forza Motorsport 7 vs. Gran Turismo

Willkommen zum Dreikampf der Rennspiel-Giganten: Während die Slighly Mad Studios mit Project Cars 2 die ultimative Simulation mit allen erdenklichen Anpassungen abliefern wollen, peilt Turn 10 bei Forza Motorsport 7 erneut ein attraktives Komplettpaket für Tuner, Lackierer und Racer an. Und Gran Turismo? Mit dem Sport-Ableger wollen Kazunori Yamauchi und Polyphony Digital neue Wege beschreiten und mit einem Fokus auf Online-Wettbewerbe den virtuellen Motorsport in den Mittelpunkt rücken. Für den großen Rennspielvergleich lassen wir die drei Serien gegeneinander antreten, um ihre Stärken und Schwächen zu analysieren.

Fahrzeugauswahl

Früher stellte Gran Turismo mit mehr als 1000 Fahrzeugen den mit Abstand größten Fuhrpark innerhalb des Rennspiel-Genres. Jetzt markiert man beim Sport-Ableger mit lediglich gut 160 Boliden das Schlusslicht im Dreikampf, doch gehört dadurch die fragwürdige Trennung zwischen Standard- und Premium-Modellen genauso der Vergangenheit an wie die zahlreichen Mini-Variationen des gleichen Fahrzeugs. Project Cars 2 hat mit etwa 180 Autos zahlenmäßig zwar nicht viel mehr, inhaltlich aufgrund der größeren Anzahl an Rennserien mit Open-Wheeler, Rallycross & Co aber eine höhere Bandbreite zu bieten, die neben aktuellen Modellen auch kultige Oldtimer umfasst. Mit einer Garage von mehr als 500 Boliden aus verschiedenen Serien und Jahrzehnten, deren Auswahl sowohl die Modelle namhafter Hersteller als auch Exoten umfasst, geht Forza Motorsport 7 in dieser Kategorie als eindeutiger Sieger hervor.





Soundkulisse

An die aktuelle Referenz von RaceRoom kommt zwar niemand ran, doch auch bei Project Cars 2 und Forza Motorsport 7 dröhnen überwiegend kernige Motorenklänge aus den Boxen, wobei die Qualität innerhalb des Fuhrparks schwankt. Zudem fällt auf, dass sich Turn 10 bei der Audio-Abmischung für die jeweiligen Kamera-Perspektiven bei Forza 5 noch deutlich mehr Mühe gegeben hat. Als Ausgleich hat man sowohl dort als auch bei Project Cars 2 viele Möglichkeiten, die Lautstärke in diversen Bereichen wie Reifen oder Kollisionsgeräusche separat anzupassen. Bei GT Sport macht die Reihe nach der Ohrenfolter der letzten Teile einen gewaltigen Schritt nach vorne, ist aber noch nicht ganz auf dem Niveau und der Einstellungsvielfalt der beiden Konkurrenten angekommen.





Streckenangebot

Mit mehr als 50 Schauplätzen, zahlreichen Layout-Variationen sowie einem Fokus auf reale Rennstrecken rund um den Globus liefert Project Cars 2 nicht nur Masse, sondern auch Klasse, denn viele Pisten wurden per Laser möglichst akkurat eingescannt. Exotische Ausflüge auf einen gefrorenen Eissee in Schweden oder den California Highway runden das attraktive Angebot ab. Forza kann da mit etwa 30 Schauplätzen zwar nicht ganz mithalten, kommt aber trotzdem auf über 200 Layouts und bietet mit tollen Ausflügen nach Prag, Rio oder Dubai eine schöne Abwechslung zu den lizenzierten Kursen, von denen ebenfalls viele per Laserscanning erfasst wurden. Nur knapp 20 Locations und deutlich weniger alternative Layouts weist GT Sport auf, bei dem das magere Angebot sogar noch mühsam freigeschaltet werden muss. Schade zudem, dass sich vornehmlich fiktive und nur wenige lizenzierte Strecken in der Auswahl befinden. Immerhin dürfen sich Ring-Jünger auf das Layout für die Touristenfahrten auf der Nordschleife freuen.





Karriere

Auch wenn Kazunori Yamauchi selbst fest davon überzeugt ist, dass der Kampagnen-Modus von GT Sport alle zentralen Elemente der Vorgänger beinhaltet, bekommt man hier im Prinzip leider nur eine XXL-Fahrschule mit überwiegend kurzen Herausforderungen und vereinzelten Rennen serviert. Das ist dank Bestenlisten sowie den mitunter knackigen Anforderungen zwar durchaus motivierend und bietet gerade für Anfänger sinnvolle Lektionen, ist unterm Strich aber zu wenig. Klassischer, aber fast genauso steril geht es bei der Karriere von Project Cars 2 zu, in der man sich durch die Teilnahme an allen erdenklichen Rennserien nach oben arbeitet und sogar als Werksfahrer empfiehlt. Turn 10 verfolgt mit seinem Forza Driver's Cup einen ähnlichen Ansatz, verpackt ihn aber attraktiver und lockert die Jagd nach Meisterschaftspunkten durch verspielte Bonus-Herausforderungen wie Auto-Bowling, Überhol-Challenges oder Zeitfahren auf. Die unsäglichen Beutekisten samt Mods hätte man sich aber gerne sparen dürfen.





Kulisse & Technik

Forza Motorsport 7 zählt zusammen mit Horizon 3 aktuell sicher zu den schönsten Rennspielen: Sowohl Fahrzeugmodelle als auch die Schauplätze strotzen nur so vor liebevollen Details und auch die Wettereffekte können sich sehen lassen – einzig die schlechte Kantenglättung stößt sauer auf, doch wird man dafür mit einer butterweichen Darstellung entschädigt. Diesbezüglich hapert es bei Project Cars 2 ein wenig – zumindest auf der Xbox und der Standard-PS4 kommt es unter Umständen zu spürbaren Einbrüchen der Bildrate. Auch bei Faktoren wie Zeichentiefe, Schatten und Qualität der Wagenmodelle bleibt man hinter Forza, aber auch GT Sport zurück. Bei Polyphony Digital hat man sich massiv gesteigert: Erinnerte GT Sport bei der ersten Präsentation und in der geschlossenen Beta häufig an ein aufgehübschtes PS3-Spiel, begeistert die finale Version mit einer traumhaften Beleuchtung, detaillierten Boliden und einer eindrucksvollen Technik, mit der man Forza nach den vielen Jahren des Hinterherfahrens endlich wieder nahezu auf Augenhöhe begegnet.





Wettersystem & Tageszeit

Hinsichtlich Wetter und Tageszeit lässt Project Cars mit seiner großen Auswahl an Witterungsbedingungen, dem kompletten Tag-/Nachtzyklus sowie optionaler Skalierung der beiden Elemente keine Wünsche offen. Selbst die vier Jahreszeiten werden berücksichtigt. Forza 7 bietet erstmals ein dynamisches Wettersystem, das zwar nicht die gleiche Optionsvielfalt bietet, aber ebenfalls klasse aussieht und wie bei Projekt Cars einen geskripteten Übergang zwischen mehreren Witterungsverhältnissen erlaubt. Außerdem werden sowohl neben Rennen bei Tag auch Fahrten durch die Dunkelheit geboten, doch muss man sich hier festlegen und darf keinen dynamischen Tag-/Nachtwechsel erleben. Das gilt leider auch für GT Sport, bei dem auch das Wetter trotz angebotener Reifenmischungen für Regen komplett ignoriert wird. Als Entschädigung stehen für jede Strecke immerhin einige Variationen hinsichtlich der Tageszeit und dem Grad der Bewölkung zur Auswahl, mit denen die Kulissen je nach Wahl im wahrsten Sinne des Wortes in einem anderen Licht erscheinen.





Zwischenstand: