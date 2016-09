PES 2017 sieht deutlich harmonischer aus als letztes Jahr - vor allem in den Zweikämpfen: Egal ob Gerempel oder Vollkontakt über Grätschen, gibt es kaum noch Brüche oder Clippings, sondern sehr natürlich wirkende Kollisionen. Hinzu kommen viele neue Abschluss- und vor allem hervorragende Torwartanimationen, so dass es richtig Spaß macht, sich die besser choreografierten Zeitlupen anzusehen. Manche Dribblings wie der Regenbogenschnipser wirken aber immer noch übertrieben zirkusreif und einige Bewegungen zu künstlich. Stichwort: Oberschenkelanimationen beim normalen Gehen. FIFA 17 sah schon letztes Jahr mit seinen vielen feinen Bewegungs- und Abschlussaktionen richtig gut aus, zumal es harmonischere Übergänge in den Zweikämpfen vom Rempeln bis hin zum Trikotzupfer gab, den man quasi in kleinen Etappen bis zum Foul beobachten kann. Dieses Jahr fällt vor allem der Körperkontakt deutlicher auf: Das neue Abschirmen und Annehmen des Balles (auch aus der Luft sieht das elegant aus!) wird inklusive des Haltens und Schiebens gut inszeniert, aber wirkt manchmal noch etwas statisch. Hinzu kommen ebenfalls einige künstlich wirkende Verrenkungen bei Abschlüssen.

PES 2017 stagniert im Singsang. Auch wenn man seit PES 2015 ein solides Niveau hinsichtlich der Fangesänge erreicht hat, vermisst man mehr Vielfalt und vor allem mehr dynamisch ans Spielgeschehen angepasste Reaktionen. Auch die Atmosphäre bei den offiziellen Partnern wie Barcelona, Liverpool und Dortmund müsste deutlich markanter sein, was Fangesänge betrifft. Kommt es zu einem Derby im Ruhrgebiet, passiert akustisch nichts anderss. Schade: Man kann erneut keine Audiodateien importieren - nur auf PS3 ist das möglich.



FIFA 17 stagniert ebenfalls, aber liegt immer noch klar vorne, was Vielfalt und Masse angeht, zumal man hier eben auch die erste und zweite Bundesliga singen hört. Die Stimmung in den Stadien ist richtig gut und auch bei Derbys deutlich spürbar. Und auch ohne offizielle Partnerschaft hört man z.B. mehr Fangesänge beim BVB. Allerdings könnten es vom HSV bis S04 auch mehr Schlachtgesänge sein und die Abstimmung auf die Spielsituation ist nicht immer optimal. Schade: Man kann auch hier keine Fangesänge importieren.





Soundeffekte



Eine akustische Stärke ist auch in PES 2017 das Pfeifen, Raunen oder Mitgehen der Zuschauer in heiklen Situationen von Foul bis Tempowechsel. Schön auch, das typische Spanische "Olé" bei Barcelona, wenn man hoch führt und den Ball in Camp Nou laufen lässt. Allerdings entspricht diese Emotion nicht immer dem Spielstand und die Schüsse klingen vor allem im Training alle gleich blechern.



Auch in FIFA 17 klingt das Drumherum gut: Man hört ab und zu das Reinrufen von der Seitenlinie, das Publikum geht auch abseits der Fangesänge in den Situationen mit, so dass sich die Spannung vom Rasen auch akustisch überträgt. Auch Schüsse, Lattentreffer & Co klingen gut. Trotzdem gibt es auch hier einige unpassende oder ganz ausbleibende Zuschauer-Reaktion, so dass noch Luft nach oben ist.





Spielergesichter



Welcher Aubameyang, Iniesta oder Coutinho sieht realistischer aus? Die in PES 2017. Aber selbst wenn Konami hohe Wiedererkennungswerte vor allem in den Kadern der offiziellen Partner bietet, gibt es auch beim BVB, Liverpool und Barcelona einige Lücken und immer noch lippenasynchrones Singen. FIFA 17 trifft einige Profis und erstmals auch Trainer wie Klopp, Mourinho & Co sehr gut, obwohl man Arsene Wenger fast gar nicht erkennt, aber trotz neuer Engine wirken die Gesichter insg. zu wachsig, glatt und faltenfrei. Und trotz offizieller Bundesliga-Lizenz erkennt man z.B. beim HSV, Schalke oder Gladbach kaum einen Profi. Unterm Strich zieht FIFA aber aufgrund seiner Vielfalt gleich.









Stadien & Platzdesign



In PES 2017 sieht der Rasen auch in Wiederholungen endlich gut aus! Ich kann erneut drei Längen einstellen, es gibt dynamisch einsetzenden Regen, der sich spürbar auswirkt. Außerdem sehen die Kamerafahrten aus der Vogelperpsektive ins exklusive, nur in PES verfügbare Camp Nou richtig gut aus. Aber trotz einer Aufstockung auf 14 reale und 14 fiktive Stadien, darunter auch Meazza, San Siro und einige südamerikanische Arenen wie das Maracana, vermisst man zum Start noch die beiden Tempel von Liverpool und Dortmund - dass gerade Anfield und Westfalenstadion nicht dabei sind, ist angesichts der offiziellen Partnerschaft sehr ärgerlich; die 30 Stadien werden also erst mit einem Update voll gemacht. FIFA 17 bietet mehr Wettereffekte wie diesig, neblig, bewölkt und eine bessere Rasenabnutzung. Außerdem wirken die Fans und das Drumherum an der Seite des Platzes lebendiger. Hinzu kommen erneut an die 80 offizielle Stadien aus aller Welt, darunter auch ohne offizielle Partnerschaft z.B. der Signal Iduna Park, dazu die Veltins Arena etc.





Kommentare



Die Kommentare in PES 2017 sind schrecklich schwach. Hansi Küpper kann mit seiner markanten Stimme manchmal für Akzente sorgen, Marco Hagemann fällt mit seinen meist trockenen Beiträgen aber deutlicher ab. Sätze wie "Er haut das Ding vor!" haben schon letztes Jahr genervt, zumal sich beide viel zu oft mit Sprüchen über "die Gasse" wiederholen, kaum Ankdoten zu Teams anbieten. Ein Derby zwischen dem BVB und S04 wird wie kommentiert? Gar nicht. Immerhin kann man auch auf das bessere englische Duo schalten. Auch akustisch müsste Konami seine offizielle "Partnerschaft" über mehr Fachgesimpel über den Verein hörbar machen.



FIFA 17 hat mit Frank "Buschi" Buschmann und Wolff-Christoph Fuss in allen Bereichen deutlich mehr zu bieten: Auch wenn einiges wiederholt wird, gibt es trotz Phrasendrescherei erstens mehr Vielfalt in der Tonalität und zweitens interessante Anekdoten zur Vereinshistorie oder Spielern. Sehr schön: Auch die neue Karriere wird auf Deutsch kommentiert! Sehr ärgerlich: Die beiden vertun sich schonmal beim Spielstand und sprechen beim Unentschieden von einer Führung.



Menüdesign & Benutzerführung

PES 2017 sieht im Menü fade aus, behält ansonsten sein Layout, aber wiederholt alte Fehler: Wer spezielle Dribblings üben will, muss im freien Training zig mal pausieren und klicken, bevor man endlich die Kombo sieht - Komfort ist anders. Sehr schön ist, dass bei den Taktiken kleine animierte Schautafeln die Effekte zeigen. FIFA 17 wirkt stylischer und moderner, lässt sich intuitiv navigieren, aber im freien Training kann man gar nichts an Tricks & Co einblenden. Sehr nützlich ist die neue Rückspielfunktion, die sofort Stadion & Co wechselt. Die taktischen Einstellungen sind hier nicht ganz so verschachtelt.