PES 2017 vs. FIFA 17In drei Teilen werden wir den virtuellen Fußballvon Konami und EA vergleichen. Wir starten mitPräsentation & Atmosphäre, es folgen Figurenverhaltensowie Umfang und wir finalisieren den Vergleichmit der wichtigen Spielmechanik.

Zwischenergebnis Teil 1: 22

Teil 2: FIGURENVERHALTEN & UMFANG (PES : FIFA)

Gegner-KI

Schon in PES 2016 wurde man der vierten und fünften Stufe endlich wieder gefordert und die Gegner-KI macht auch dieses Jahr einen sehr guten Eindruck. Vor allem, weil sie nicht nur die neuen taktischen Finessen aktiv einsetzt, sondern auch auf eigene Umstellungen wie Tika-Taka oder Gegenpressimg reagiert. Hinzu kommen sympathische "menschliche" Fehler oder aktives Zeitspiel, so dass auch Partien gegen den Computer natürlich wirken. FIFA 17 fordert ebenfalls auf den höchsten seiner sechs Schwierigkeitsgrade, auch hier reagiert die KI taktisch auf Rückstände oder Führungen, nur fühlen sich die Partien etwas mechanischer an.





Offensiv-KI



Die Laufwege in die Spitze waren schon eine große Stärke von PES 16, die jetzt z.B. durch das Hinterlaufen der Außenverteidiger nochmal Impulse gewinnen. Weil die neuen taktischen Manöver wie Tiki-Taka oder Flügelspieler deutlich umgesetzt werden, entstehen viele Bewegungen und Züge in die Spitze - etwas umständlich bleibt das manuelle Schicken nach vorne über Schultertaste plus Analogstick. Hier ist FIFA 17 zwar einen Tick komfortabler, außerdem beobachtet man etwas mehr Bewegung ohne Ball als noch in FIFA 16, aber ansonsten ist das Laufverhalten der Offensive weder so vielfältig noch direkt im Spiel steuerbar wie in PES. Zu selten hat man das Gefühl, dass die Offensive "mitdenkt" und sich enstprechend freiläuft, so dass Tempowechsel & Co eher Seltenheitswert haben.





Defensiv-KI

PES 2017 hat sich in der Defensive so verbessert, dass tödliche Pässe in die Tiefe häufiger von den klug zustellenden Innenverteidigern abgefangen werden; auch das Laufverhalten der nicht selbst gesteuerten Defensivleute ist sehr gut. Hinzu kommen tolle Kombos wie tief stehende Abwehr plus Zustellen der Mitte, so dass man ein Bollwerk gegen Flügelspiel aufbauen kann. Auch in FIFA 17 werden Pässe gut abgefangen, aber die eigenen Verteidiger wirken trotz aktiviertem Pressing manchmal zu passiv - sie lassen den Ballführenden zu lange ohne Druck machen, auch nach einerm Tackling wird der direkt vor ihnen liegende Ball nicht immer erobert. Außerdem hat man weniger Möglichkeiten auf die defensiven Laufwege Einfluss zu nehmen.





Torwart-KI

Letztes Jahr hatte FIFA 16 ganz klar die besseren Torhüter und auch dieses Jahr machen sie eine gute Figur mit tollen Glanzparaden, nur fausten sie immer noch eher weg als Bälle sicher zu fangen. PES 2017 hat sich hier deutlich verbessert und kann gleichziehen: Die Torhüter halten teilweise spektakulär und sind vor allem gegen die mächtigen Schlenzer besser gewappnet.





Schiedsrichter-KI

Dass die Schiedsrichter letztes Jahr "englisch blutig" in PES pfiffen und vieles laufen ließen, sorgte für Unmut. Konami hat reagiert und jetzt wirkt die Spielleitung deutlich reifer und nachvollziehbarer, so dass man bei Fouls und Grätschen aufpassen muss. FIFA 17 bleibt auf dem soliden Niveau des Vorjahres und leistet sich keine groben Aussetzer.





Spielmodi offline

Glückwunsch an EA: Endlich gibt es mit "The Journey" auch ein Fußballspiel mit einer Karriere, die den Namen verdient hat! Geführt von guter Regie, mit kleinen Entscheidungen sowie Rivalitäten gewürzt, erlebt man den Aufstieg vom Talent zum Star. Und nebenbei wertet man auch den normalen Karrieremodus auf, wo man als Spieler oder Manager jetzt auch in Japan oder Brasilien antreten kann. Konami hat offline nichts dagegenzusetzen: Auch wenn es kleine Änderungen in der Meisterliga sowie Versus-Statistiken gibt, herrscht hier Stillstand pur. Der Karrieremodus "Werde zur Legende" ist ein Witz, das Training nahezu identisch und in der offiziell lizenzierten Champions oder Euro League fehlen natürlich Vereine. Die Ligen und Pokale werden in beiden Spielen immer noch zu statisch inszeniert, auch wenn Konami zumindest in Südamerika etwas lebendiger inszeniert.





Spielmodi online

In beiden Spielen kann man online freundschaftlich, in Ranglisten oder an Turnieren kompetitiv oder kooperativ teilnehmen - auch im 11 gegen 11. Während EA seine Cashcow Ultimate Team um neue Herausforderungen sowie eine App ergänzt hat, hat Konami sein Pendant myClub um neue Scoutmechaniken erweitert - trotzdem wirkt das immer noch wie ein künstlicher Mischmasch aus Management und Sammelkartenflair. Unterm Strich bekommt man mit dem besseren Ligen- & Pokalsystem sowie Pro Clubs immer noch mehr geboten.





Lizenzen & Aktualität

Konami robbt sich mit südamerikanischen Pokalen und Teams sowie attraktiven offiziellen Partnerschaften (BVB, Liverpool, Barcelona) zwar ran, außerdem hat man diesmal endlich zum Start alle aktuellen Kader und recht früh Aktualisierungen parat. Aber das ist bei der Konkurrenz seit Jahren so und noch holt man nicht alles aus den Traditionsmannschaften raus (Stadien fehlen, Fangesänge etc.), zumal auch in der Champions sowie Euro League einige Mannschaften wie der FC Bayern komplett fehlen; immerhin sind mit Schalke und Leverkusen drei deutsche Teams vertreten. FIFA 17 hat nicht nur die komplette erste und zweite Bundesliga in petto, sondern auch aktuelle Nachrichten aus der Fußballwelt und unterm Strich mehr Lizenzpartner.





Training

Nicht nur in der Karriere, auch im Training herrscht Stillstand in PES: Man bekommt die nahezu identischen Übungen, kann einzelne Dribblings und Finten nicht gezielt üben und muss umständlich Befehlslisten studieren. Zwar muss man auch in FIFA für alle Funktionen eine Liste aufrufen und kann einzelne Tricks nicht im freien Training im 1-gegen-1 nachahmen, aber dafür sind die Skill-Trainings umfangreicher und kreativer als bei der Konkurrenz, zumal es dieses Jahr auch coole neue kooperative Übungen in den Ladephasen gibt. Außerdem bietet FIFA für Einsteiger eine optionale Trainerfunktion in sechs Stufen, die Aktionen auf dem Platz einblendet.









Editor

Warum kann ich weder in PES (bis auf die PS3-Version) noch in FIFA eigene Fangesänge hochladen? Das ist schade, aber immerhin kann man in beiden Spielen grafisch Hand anlegen, um Gesichter, Frisuren oder Werte anzupassen, wobei PES mehr Details bis hin zum Vereinswappen anbietet. Außerdem ist der Editor jetzt in der PS4-Version von PES deutlich umfangreicher, denn über den USB-Stick kann man nicht nur Logos und Trikots, sondern die komplette Bundesliga oder andere Ligen schnell auf die Platte laden - ein klarer Fortschritt. In FIFA 17 wird übrigens auch der selbst erstellte Manager erstmals in der Karriere dargestellt.





Zwischenergebnis Teil 2: 53