Project Cars 2 (PC, PS4, One)

E3-Trailer





Vampyr (PC, PS4, One)

E3-Trailer





Strange Brigade (PC, PS4, One)

Ankündigungstrailer







Death Stranding, das aktuelle Projekt von Hideo Kojima, wird nicht auf der E3 2017 gezeigt. Das gab der Designer und Schöpfer von Metal Gear über Twitter bekannt. Als Grund führt er an, dass sich sein Team bei Kojima Productions derzeit lieber voll auf die Entwicklung konzentriert. Weiterlesen +++++Auf der E3 wird das Thema Virtual Reality für die Xbox-Konsolen noch keine Rolle spielen - das erklärte der Technik-Spezialist des Unternehmens Alex Kipman gegenüber Polygon.com: "Wir glauben, dass momentan der Windows-PC die beste Plattform für Mixed Reality ist und sein offenes Ökosystem sowie die enorme Nutzerbasis die besten Möglichkeiten für Entwickler eröffnen, und Windows bietet Konsumenten die meisten Wahlmöglichkeiten". Weiterlesen +++++Die Sniper Elite- und Zombie-Army-Entwickler Rebellion haben kurz vor Start der E3 ihr neues Projekt Strange Brigade angekündigt. Der Shooter soll, ähnlich wie Left 4 Dead, mit bis zu vier Spielern kooperative angegangen werden können und wird von den Entwicklern auf der Messe in Los Angeles näher vorgestellt. Weiterlesen +++++Persona 5, Resident Evil 7, Nioh, Final Fantasy 15: Spiele aus Japan, zwischenzeitlich die Sorgenkinder der Branche, stehen aktuell wieder hoch im Kurs und haben den Weg zurück in die Erfolgsspur und zur eigenen Identität zurückgefunden. Für die E3 verspricht Sony daher große Ankündigungen für Spiele aus Fernost: Laut DualShockers hat Shawn Layden, CEO von Sony Interactive Entertainment USA, im Gespräch mit Time.com angemerkt, dass japanische Entwickler und Publisher derzeit ein Comeback auf den Konsolen feiern und enorm wichtig für Sony sind. Weiterlesen +++++Bethesda Game Studios wird Starfield laut unbestätigten Gerüchten auf E3 2017 offiziell enthüllen. Spekulationen über das Projekt gab es schon in den vergangenen Monaten und Jahren, schließlich soll die Konzeption 2008 begonnen und die Vorproduktion nach Skyrim (2011) angelaufen sein. Erst nach der Fertigstellung von Fallout 4 (2015) startete dann die Vollproduktion. Starfield wird als Science-Fiction-Rollenspiel in einer offenen Welt beschrieben, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Weiterlesen +++++Bei 4Chan und Reddit sind Gerüchte über "Phantom Wail" aufgetaucht. Das Projekt soll das neue Spiel von From Software (Souls-Reihe) sein und auf der E3 2017 vorgestellt werden. Bloodborne 2 soll kein Thema sein. Das Action-Rollenspiel soll weit in der Vergangenheit (Stammeskultur) spielen und an die Azteken- sowie Maya-Kultur angelehnt sein. Es soll zwar klassische Nahkampfwaffen (wie Knüppel) geben, aber der Fokus soll auf Martial-Arts-ähnlichen Kampftechniken und waffenlosem Nahkampf ("hand-to-hand fighting") liegen. Weiterlesen +++++Vom 13. bis zum 15. Juni 2017 findet in Los Angeles die E3 2017 (Electronic Entertainment Expo) statt - und wir sind natürlich auch vor Ort. Wie in den vergangenen Jahren finden bereits im Vorfeld der Computer- und Videospiele-Messe diverse Pressekonferenzen und Präsentationen statt, die in der Regel als Video-Stream übertragen werden. Weiterlesen +++++Sony Interactive Entertainment America hat den bisher größten Messestand auf der E3 2017 gebucht. Die Präsenz von Sony in der West Hall ist ungefähr 37.500 Quadratfuß (ca. 3.550 m²) groß. Der Stand von Nintendo of America ist direkt daneben und umfasst ca. 32.000 Quadratfuß (ca. 2.975 m²). Im Vergleich zum Vorjahr hat Sony die Standfläche leicht vergrößert. Weiterlesen +++++Die Electronic Entertainment Expo (13. bis 15 Juni 2017) wird in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt ihre Pforten für Privatpersonen öffnen. Insgesamt 15.000 Tickets möchte der Veranstalter (Entertainment Software Association) verkaufen. Ein reguläres Ticket wird 249 Dollar kosten. Weiterlesen +++++