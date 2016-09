Ultima Underworld: The Stygian Abyss leistete wichtige Pionierarbeit für folgende Spiele.

1992 legten die Entwickler von Blue Sky Productions mit Ultima Underworld: The Stygian Abyss auf dem DOS das technische Fundament für viele folgende Abenteuer. Denn Ultima war das erste Rollenspiel, das dreidimensionale texturierte Grafik in Echtzeit darstellen konnte. Nicht nur die Wände, auch Decken und Böden der Spielwelt waren komplett mit Texturen überzogen. Erstmals bestanden die Levels nicht mehr aus im rechten Winkel zueinander angeordneten Flächen. Auch Kurven und Abhänge konnten dargestellt werden. Dieser technische Fortschritt verlieh dem Abstieg in den Höhlenkomplex Stygian Abyss eine besonders dichte Atmosphäre.Aus Blue Sky wurden die Looking Glass Studios und nur zwei Jahre später stand mit System Shock bereits ein neues Spiel der Entwickler für MS-DOS ins Haus. Die spannende Geschichte mit vielen Wendungen rund um einen Hacker-Angriff im Jahr 2072 bot eine grandiose Cyberpunk-Atmosphäre. Außerdem machte System Shock das Erzählen über Tagebucheinträge populär. Auch technisch bot der Shooter Innovationen. Die 3D-Grafik-Engine erlaubte die Darstellung von schrägen Ebenen, Brücken und variabler Schwerkraft. Spieler konnten sich außerdem ducken, kriechen, um die Ecke spähen und klettern. An die Wand geworfene Gegenstände fielen von selbst zu Boden.Unter Irrational Games, dem von Bioshock-Vater Ken Levine gegründeten Entwicklerstudio, erschien 1999 endlich der Nachfolger System Shock 2 . 42 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers brachte eine Erkundungsmannschaft wurmartige Wesen an Bord des Raumschiffs Von Braun, die in wenigen Tagen unter dem Namen „Die Vielen“ die Besatzung assimilierte und das Schiff übernahm. Als Spieler galt es die ominösen Vorfälle nach und nach aufzudecken, die Hintergründe der künstlichen Intelligenz S.H.O.D.A.N. zu verstehen und sich den furchteinflößenden Gegnern zu stellen. Als Shooter konzipiert, enthielt System Shock 2 auch viele Rollenspielelemente wie beispielsweise eine umfangreiche Charakterentwicklung.