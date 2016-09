Oben auf dem Spielplan liegen die vier zufällig gezogenen Ziele: Wie muss man auslegen, um besonders viele Punkte zu bekommen?

Isle of Skye ist für knapp 25 Euro komplett auf Deutsch bei Lookout Games erschienen. Es ist für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren ausgelegt.

Hinter dem Sichtschirm platziert man geheim die Preise für die davor liegenden Karten.

Was, es wird schon abgerechnet? Ja, so eine Partie Isle of Sky e kann auch zu viert in einer halben Stunde vorbei sein. Und groß reinfuchsen muss man sich auch nicht, denn das sechsseitige Regelwerk ist schnell verinnerlicht. Immerhin steigt die Spannung zwischen den Clans gegen Ende nochmal etwas an, denn es gibt extra Siegpunkte für alle Plättchen mit Schriftrolle, die man in seinem Reich verbaut hat: Sind darauf z.B. Rinder, Türme, Schafe oder Bauernhöfe abgebildet, werden diese gezählt und so können sich die Positionen auf dem Spielplan in der finalen Abrechnung nochmal verschieben. Carcassonne : Ähnlich wie im Klassiker von Klaus-Jürgen Wrede platziert man viereckige Plättchen mit Landschaften und muss darauf achten, dass Berg an Berg, Land an Land und See an See gelegt wird; so kann man auch abgeschlossene Gebiete erschaffen - lediglich die Straßen müssen nicht weitergeführt werden und dürfen in Sackgassen enden. Einer der Unterschiede: Jeder baut sein Reich ausgehend von einer zentralen Burg, die immer fünf Gold bringt, für sich alleine aus und nimmt zusätzlich so viel Gold ein, wie Whiskyfässer über Straßen zur Burg gelangen.Dass man seine Landstücke manchmal etwas länger dreht, bevor man sie auslegt, liegt daran, dass clevere Platzierungen auch mehr Gewinn bringen - nicht nur, was Gold betrifft. Was genau gerade profitabel ist, wird vor jeder Partie über vier von sechzehn Zielen festgelegt, die man zufällig zieht und auf den Spielplan legt. Jede Runde sind andere dieser Ziele aktiv, niemals alle und erst in den letzten beiden Runden drei auf einmal. Wem gelingt es über sechs Runden am besten, möglichst viele dieser Aufgaben zu erfüllen?Vielleicht, weil der Clou im Bieten, Bluffen und Kaufen besteht, bevor man Teile anlegt. Jede Runde kann man eine Karte von den anderen Spielern erstehen und mit etwas Glück auch weitere seiner eigenen Karten anlegen, die niemanden interessieren. Wie funktioniert das? Jeder legt drei zufällig gezogene Karten vor seinem Sichtschirm aus und legt für zwei davon geheim den Preis fest, während eine über das Axtplättchen abgeworfen wird - man kann den Wert gezielt, aber nicht maßlos bestimmen, denn man muss im Rahmen seiner vorhandenen Münzen bleiben. Will man eine der Karten unbedingt für sich behalten, weil sie vielleicht optimal zu einem der Ziele passt oder gerade ein Gebiet abschließt, sollte man also möglichst viel dafür verlangen. Manchmal kann man auch bluffen, indem man extra wenig verlangt und darauf hofft, dass der billige Eindruck einen potenziellen Käufer abschreckt - aber darauf fallen einigermaßen erfahrene Spieler selten rein, denn man kann ja auf einen Blick erkennen, wie wertvoll die Karte ist.Kauft jemand eine Karte, bekommt man