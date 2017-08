gamescom 2017

Seit 2009 veranstalten die Großen der Branche die Gamescom in Köln ( zur Übersicht ) – doch auch unabhängige kleine Entwickler werden immer wichtiger: In diesem Jahr teilen sie sich den bislang weltweit größten gemeinsamen Stand. Am Indie Arena Booth in Halle 10.1,Stand A-020 können Besucher in über 80 Spiele aus 26 Ländern abtauchen – von kleinen Newcomer-Teams bis hin zu AA-Publishern ( zur offiziellen Website ). Wir stellen euch einige Spiele aus dieser Fülle an Titeln vor, die uns neugierig machen.

Auch die im Rahmen der Gamescom veranstaltete Entwicklerkonferenz Devcom dreht sich zum Teil um Indies: Einige der entsprechenden Vorträge werden diesmal von den Respawn-Machern organisiert. In der Business-Area kommen noch 23 Länder-Pavillions dazu, an denen lokale Highlights vorgestellt werden - darunter Großbritannien, Frankreich, Newcomer wie Brasilien und auch Gemeinschaftsstände deutscher Bundesländer. Die Breite des Spektrums zeigt sich auch in der Genrevielfalt: Neben der obligatorischen Flut von Retro-Plattformern oder Rogue-likes gibt es auch konzeptuell spannende Survival-Experimente wie Frostpunk, Kriegsspiele abseits der AAA-Konventionen wie Battalion 1944 oder ungewöhnliche Erzählstrukturen wie im Handy-Krimi Another Lost Phone: Laura's Story. Wir haben zwölf Exemplare herausgepickt, die uns neugierig machen. Falls ihr ebenfalls Geheimtipps habt: Immer her damit!Nicht nur Mario undsollen das gute alte 3D-Jump&Run zurückbringen: Schon 2013 startete die Kickstarter-Kampagne zum Zeitreise-Abenteuer A Hat in Time. Ab Herbst 2017 hüpft und schwingt die Heldin durch bunte Welten und näht sich diverse Hüte mit Spezialfähigkeiten.Anfang des Jahres brachte der Krimi A Normal Lost Phone frischen Wind ins Adventure-Genre. Auch der Nachfolger spielt sich auf der Benutzeroberfläche eines gefundenen Smartphones ab. In Bildern, Nachrichten und sozialen Netzwerken wühlt man nach Spuren und Passwörtern der verschollenen Besitzerin Laura.Unter Arcade-Fans ist der Name Aurélien Regard ein echter Geheimtipp: Nach dem Action-Feuerwerk Big Bang Mini und dem Killerkarnickel aus Hell Yeah! arbeitet der französische Entwickler momentan an einen bunten Genremix. Im Shooter-Adventure Away: Journey to the Unexpected soll man sich mit sämtlichen Figuren im Spiel anfreunden können, um sie danach selbst zu steuern.Das Comeback des Zweiten Weltkriegs wird immer größer: Das Kickstarter-Projekt Battalion 1944 etwa verspricht einen klassischen Mehrspieler-Shooter mit Fokus auf den Infanteriekampf – ganz ohne neumodischen Schnickschnack wie Exo-Suits oder Fleißarbeit. Mittlerweile hat Square-Enix die Rolle des Publishers übernommen und präsentiert das Spiel in seinem Indie-Bereich „The Collective“.Wer „Blind“ spielt, sollte vorher lieber sein VR-Zimmer abschließen, um nicht zum Opfer trollender Mitbewohner zu werden. Als erblindetes Mädchen sendet man Schallwellen aus, um die Umgebung sichtbar zu machen und das Geheimnis hinter dem sadistischen „Wächter“ zu lüften. Schon Pulse Beyond Eyes oder Perception versuchten sich am Thema, das in VR aber noch eine ganze Ecke gruseliger werden könnte.Nicht schon wieder so ein Pixelspiel – oder doch? Je länger man dem Trailer zuschaut, desto mehr Charme entwickelt Crossing Souls, das sich unverkennbar an nostalgischen Filmklassikern wie den Goonies orientiert. Im Sommer des Jahres 1986 untersuchen fünf Freunde eine Regierungsverschwörung und wechseln mit Hilfe eines magischen Steins sogar zwischen zwei Welten. Mittlerweile unterstützt auch Publisher Devolver das Kickstarter-Projekt.