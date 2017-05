Fire Emblem: Shadows of Valentia soll das Rollenspielflair des 1992 veröffentlichten Vorbildes Fire Emblem Gaiden abbilden.

Die technische Präsentation erinnert an Fire Emblem Fates. Erstmals gibt es auch komplett englische Sprachausgabe in den Dialogen.

Man erkundet die Tempel erstmals aktiv mit nur einem Helden aus der Egosicht.

Nachdem die Entwicklung von Fire Emblem Fates abgeschlossen war, ist Intelligent Systems mit einigen Ideen auf uns zugekommen, die sie dort nicht umsetzen konnten - also wollten sie ein weiteres Spiel für den 3DS machen. Zu der Zeit hatten wir schon mit der Konzeption des neuen Fire Emblem für Nintendo Switch begonnen. Daher diskutierten wir, was man in der kurzen Zeit bis zum Start der Entwicklung des neuen Spiels sinnvoll realisieren könnte. Die beste Idee schien uns, an einem Remake statt einem neuen 3DS-Spiels zu arbeiten.Fire Emblem Gaiden wurde nie außerhalb Japans veröffentlicht, es gab bisher kein Remake und stand bisher nie im Fokus. Wir dachten, dass sich das einzigartige Prinzip frisch und neu für Spieler anfühlen könnte, selbst bei einer kürzeren Entwicklungszeit.Der größte Unterschied liegt darin, wie man die Geschichte und die Charaktere im Laufe des Spiels erlebt. Das ist jetzt eine sehr persönliche Anekdote, aber als ich noch sehr jung war, verlor ich meinenDie modernen Fire-Emblem-Spiele werden ja gerade aufgrund ihrer Geschichte sowie den Charakterbeziehungen gespielt. Für dieses Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wollten wir uns genau darauf konzentrieren und das Storytelling verbessern, damit man die Geschichte, das Szenario und die Persönlichkeiten samt ihrer Beziehungen wirklich zu schätzen weiß.Fire Emblem Gaiden wurde 1992 veröffentlicht und hat vermutlich die größten Rollenspielelemente innerhalb der kompletten Reihe. Man kann seine Charaktere frei trainieren, es gibt ein einfaches Item-Management, Dungeon-Erkundung und einen Spielstil, in dem man abwechselnd zwei Hauptfiguren steuert, Alm und Celica, so dass sich zwei Perspektiven auf ein und dasselbe Szenario ergeben. All das haben wir auch für Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia übernommen und weiterentwickelt. Im Ergebnis fühlt es sich etwas frischer an als das Original.Ich denke der größte Unterschied zur traditionellen Erkundung ist das Mittendringefühl, denn man erkundet die Dungeons aktiv mit Alm oder Celica. Man sieht sie nicht nur, sondern bekommt aufgrund der Monologe beim Eintritt auch etwas von der Atmosphäre in der Gruppe mit und wie sie sich fühlen.Ein erinnerungswürdiges Ereignis war für mich, als ich schon mehrmals den Dungeon "Thieves Shrine" erkundet hatte, dass ich plötzlich dem seltenen Monster namens Dracul begegnete. Es war viel zu stark für mich und ich nahm die Beine in die Hand, um so lange wegzulaufen, bis ich die Rückzugsfunktion nutzen konnte. Außerdem erinnere ich mich wie ich Korallen im "Seabound Shrine" zerstörte und was mir dabei durch den Kopf ging. Ich weiß wie wichtig es ist, die Natur mit Respekt zu behandeln, aber ich wusste auch, dass ich hier die Fragmente der Korallen bekommen würde - also zerstörte ich sie alle. Es zeigte mir, wie unglaublich närrisch der Mensch sein kann.Wie in Fire Emblem Awakening wird auch Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia etwas einfacher, wenn man seine Charaktere aufrüstet, indem man z.B. die Dungeons besucht. Gerade das sorgtAuf der anderen Seite kannFire Emblem Echoes: Shadows of Valentia extrem hart sein, wenn man seine Charaktere nicht trainiert. Es gibt eine Belohnung, die man nicht bekommt, wenn man zu lange spielt - wer auf seine Fähigkeiten vertraut, sollte sich daran versuchen. Außerdem haben wir für Veteranen den "Schweren Modus" hinzugefügt.Ja, können sie. Es gibt sogar ein paar mehr Karten als in Fire Emblem Awakening und die nicht gerade winzigen Dungeons kommen auch hinzu. Das Ausmaß der Geschichte und die Spielzeit dürften alle zufrieden stellen. Das Spiel selbst ist zeitlich sehr weit weg von Fire Emblem Awakening angelegt, aber es handelt sich um dieselbe Spielwelt und wir haben einige Bezüge eingebaut. Wer die Serie gut kennt, könnte sich auf die Suche machen.Ja. Auch wenn Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia ein Remake ist, wird es sich beim Spielen nicht so anfühlen. Das Original wurde ja nie in Europa veröffentlicht und wir sind so ins Detail gegangen, dass die damaligen Entwickler es kaum noch erkannten. Ich bin sicher, dass man sowohl die Spielmechanik als auch die Kulisse so genießen kann als wäre es ein komplett neues Fire Emblem.[Anm.d.Red: Warum sprechen wir nicht über unsere großen Kritikpunkte des Tests oder die streitbare Veröffentlichungspolitik des Season Pass' für 44,99 Euro? Unsere Fragen wurden schon am 21. April bei Nintendo eingereicht, als wir noch nichts von den Downloadpaketen sowie der Preisgestaltung wussten, die erst am 2. Mai präsentiert wurden. Außerdem hatten wir bis dato noch nicht gespielt. Warum es uns nicht so gut gefallen hat, verrät der Test .]