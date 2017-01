Bei Pegasus Spiele ist mit Mystic Vale eine interessante Kartentaktik erschienen, die sich an zwei bis vier Spieler richtet und auf ein innovatives "Card Crafting System" setzt, das mit mehrfach bestückten Folien die Neugier weckt. Was sich hinter dem Deckbau von John D. Clair verbirgt, verrät der Test.

Innovativ: In Mystic Vale werden bis zu drei Karten in einer Folie platziert - diese symbolisiert dann ein aufgewertetes Land.

Mystic Vale ist komplett auf Deutsch für knapp 30 Euro bei Pegasus Spiele erschienen und für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren ausgerichtet.

Neben den Aufrüstungen der Länder spielen diese Unterstützungen eine wichtige Rolle.

Wer kann die besten Kombos aus drei Karten sammeln und sein Deck effizient aufbauen?

In der letzten Runde hatte ich lediglich ein "Fruchtbares Land" ausliegen, das mir ein Mana einbrachte. Aber jetzt kann ich es mit dem "Druidenlied" sowie dem "Mondwolf" aufrüsten, so dass es mir jede spätere Runde, in der es aus dem Deck gezogen wird, drei Mana, eines der vier Seelensymbole sowie am Ende zwei Siegpunkte bringt. Aber der Clou an diesem Trio ist nicht nur der bessere Ertrag, sondern vor allem die innovative Anordnung: Anstatt dass ich die hübsch illustrierten Karten mit ihren Fantasymotiven über- oder nebeneinander lege, werden sie zusammen in eine Folie gesteckt - eine klasse Idee, die für Ordnung sorgt.Weil alle Mitspieler zunächst recht wenig Mana haben, muss man sich in der ersten Phase mit den günstigsten Fähigkeiten begnügen. Für etwas Pokerflair sorgt, dass man beim Auslegen seiner Karten auch so patzen kann, dass es erst gar nicht zu einer Ernte des Manas kommt: Man deckt nacheinander seine Länder vom Stapel auf und muss ansagen, dass man genug hat - oder weiteres Aufdecken riskieren. Liegen damit drei oder vier rote Verfallssymbole auf dem Tisch, geht alles verloren, man darf nichts kaufen und setzt quasi eine Runde aus. Ein Ziel sollte es also sein, die eigenen roten Symbole möglichst durch grünes Wachstum oder entsprechende Fähigkeiten zu neutralisieren.Das Aussetzen ist natürlich gerade im späteren Verlauf ein Vorteil für die Kontrahenten, weil neben den Fähigkeiten auch die in zwei Stapeln sortierten 36 Unterstützungen mit ihren hohen Siegpunkten und coolen Nebeneffekten ausliegen. Diese kann man nicht mit Mana, sondern lediglich über die korrekte Anzahl an Seelenelementen erwerben - weil Letztere vor allem auf den teuren Fähigkeitenkarten abgebildet sind, sorgenDas Regelwerk ist farbig illustriert und schnell verinnerlicht, zumal sich die klare Spielmechanik an Einsteiger richtet - man kann Mystic Vale auch mit Kindern ab zehn Jahren spielen. Es gibt allerdings keine kooperative Team- oder Solo-Variante. Schön ist, dass die Box genug Schlitze und Fächer für ein sauberes Aufräumen nach Decks sowie zwanzig zusätzliche Folien beinhaltet, falls mal eine kaputt gehen sollte.Für alle, die eine Wertung vermissen: Wir werden hier nur unsere Highlights vorstellen. Natürlich gibt es auch in der Brettspielwelt einen bunten Mainstream und billigen Murks, aber wir wollen euch alle zwei Wochen kreative Geheimtipps und ungewöhnliche Spieleperlen empfehlen, die man vielleicht nicht in jedem Kaufhaus findet.Weitere Brettspieltests im Archiv!