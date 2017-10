The Evil Within 2: Shinji Mikami im Wandel der Zeit - Special

Dieser Mann beherrscht die Kunst, den Spielern das Fürchten zu lehren, obwohl er es selbst nach eigener Bekenntnis nicht besonders mag, wenn Videospiele ihn erschrecken und einem solchen Stress aussetzen: Shinji Mikami. Zum Start von The Evil Within 2 haben wir den Werdegang des japanischen Designers und seine größten Werke Revue passieren lassen...

Shinji Mikami hat sich in erster Linie als Vater von Resident Evil einen Namen in der Spielebranche gemacht. Das Horrorspiel, das 1996 auf der PlayStation veröffentlicht wurde und sicher auch seinen Beitrag zur Erfolgsgeschichte der Sony-Konsole und der wachsenden Popularität des Genres geleistet hat, gilt als Meilenstein und prägte das neue Subgenre „Survival Horror“ - einen Begriff, den Capcom übrigens selbst für Resident Evil geprägt hat.





Shinji Mikami gilt als einer der Mitbegründer des Survival-Horrors, obwohl er es hasst, in Spielen erschreckt zu werden.

In dem gruseligen Action-Adventure schlug man sich bekanntlich wahlweise mit Jill Valentine oder Chris Redfield mit der berühmt-berüchtigten Panzer-Steuerung durch ein mit Zombies verseuchtes Herrenhaus, das dank vorberechneter Grafiken für die damalige Zeit umwerfend aussah und in Kombination mit dem düsteren Soundtrack die perfekte Bühne für den Horror darstellte. In Japan erschien der Titel unter dem Namen Biohazard, passend zur Thematik rund um illegale Experimente mit biologischen Waffen. In westlichen Gefilden rückte man mit der Änderung des Titels zu „Resident Evil“ dagegen eher den Schauplatz in den Mittelpunkt. Entsprechend schien der Name Biohazard in späteren Spielen aus der Reihe eigentlich passender, die nicht länger in einem abgelegenen Herrenhaus angesiedelt waren.Eigentlich war der Absolvent der Doshisha Universität in Kyoto bereits seit 1990 bei Capcom tätig und veröffentlichte mit Capcom Quiz: Hatena? no Daibōken sein erstes Spiel – ein interaktives Quiz für den Gameboy, das innerhalb von nur drei Monaten fertiggestellt wurde. Auch in die Entwicklung der Disney-Lizenzspiele Aladdin und Goof Troop für das Super Nintendo war er als Planer und Designer involviert. Doch erst bei Resident Evil übernahm er erstmals die Rolle des Directors, obwohl ursprünglich Tokuro Fujiwara dafür vorgesehen war, weil das Spiel ein Remake des NES-Titels Sweet Home werden sollte. Stattdessen wurde Mikami mit der Aufgabe betraut, obwohl er zuerst zögerte, weil er es hasste, sich in Spielen zu fürchten. Doch genau diese Eigenschaft qualifizierte ihn für Fujiwara perfekt für den Job, weil Mikami wusste, welche Elemente Angst einflößend sind.Nach dem Erfolg von Resident Evil räumte der am 1. August 1965 geborene Designer vorerst den Regiestuhl und schlüpfte lieber in die Rolle des Produzenten und Beraters. Bei den beiden Fortsetzungen zu Resident Evil und dem zunächst für Segas Dreamcast entwickelten Ableger Code Veronica war er also nicht mehr direkt in die aktive Entwicklung eingebunden. Auch Devil May Cry, das ursprünglich ebenfalls als Ableger von Resident Evil geplant war, begleitete er zusammen mit weiteren bekannten Capcom-Titeln wie Phoenix Wright: Ace Attorney (2001), Viewtiful Joe (2003) oder die Mech-Action Steel Battalion als ausführender sowie allgemeiner Produzent. Kurz nach der Veröffentlichung von Resident Evil 3 wurde Mikami der General Manager des neu gegründeten Capcom Production Studio 4, in dem sich die wichtigsten Mitarbeiter befanden, die an Projekten mit Survival-Horror-Thematik arbeiteten.