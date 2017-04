Das dreistöckige Hauptquartier der Händlergilde sieht hier noch ganz gut aus.



51st State: Master Set ist für einen bis vier Spieler ausgelegt und komplett auf Deutsch für knapp 40 Euro bei Portal Games erschienen.



Jeder Karte zeigt mit ihrer "Entfernung" an, wie viele Arbeiter man für den Bau, wie viele Händler man für einen Deal oder wie viele Schläger man für die Plünderung bräuchte.

"The New Era" sowie "Winter" dabei, die man getrennt oder zusammen integrieren kann; wobei man hier eher auf ein spürbares Thema statt alle Karten auf einmal setzen sollte.

Schon 2010 entführte Ignacy Trzewiczek mit 51st State in die Endzeitwelt. Danach gelang dem Polen mit Robinson Crusoe (2012) ein Geheimtipp für Survival-Fans und spätestens mit Imperial Settlers (2014) auch ein internationaler Erfolg.





Fazit



Das 51st State: Master Set inszeniert sehr flotte Kartentaktik mit Basisbau in einem Endzeitszenario. Wer weniger eine komplexe epische, sondern eine schnelle Herausforderung für bis zu vier Spieler mit klarem Ziel sucht, wird hier gut unterhalten, zumal der Wettlauf um Siegpunkte auch zu zweit Laune macht. Man erntet, handelt, baut und plündert unkompliziert, wobei der vielfältige Einsatz der Karten heraussticht - so gibt es nahezu keine Sackgassen, dafür viele mögliche Aktionen. Das Regelwerk wurde gegenüber dem Original aus dem Jahr 2010 an den richtigen Stellen angepasst, so dass sich das Ganze balancierter und spannender anfühlt. Zwar wird man immer noch an Imperial Settlers erinnert, das ja ebenfalls von Ignacy Trzewiczek konzipiert wurde , aber der Spiel rhythmus ist hier offener und kompetitiver, zumal man auch aggressiver sein kann. Oder anders: 51st State ist die böse mutierte Turbovariante der etwas familienfreundlicheren Siedler.



Weitere Brettspieltests im Archiv!

Es reicht! Schon wieder hat die Mutanten-Union drei Siegpunkte eingeheimst, weil sie in ihrem Waffenladen getauscht haben. Wieso haben die so viele Pistolen? Egal. Jetzt haben sie jedenfalls einen satten Vorsprung und brauchen nur noch sechs weitere bis zum finalen Ziel von 25 Punkten. Also schicke ich meine Punks zum Plündern los: Fünf davon lege ich in Form von roten Plättchen auf den Tisch, um den Laden endlich in eine Ruine zu verwandeln und mit fetter Beute heimzukehren - drei Waffen sowie ein Siegpunkt. Immerhin. Weil es kein Kampfsystem gibt, ist die Sache sofort ohne Würfelei erledigt.Okay, ich habe eben die Händlergilde als Fraktion gewählt und versucht überIch versuche zwar in den folgenden Runden radikal nur noch Karten mit lila Siegpunktebonus auszulegen, aber das hilft nicht mehr; die Mutanten hatten einen zu großen Vorsprung und gewinnen auch über die Vielzahl ihrer Gebäude. Aber was soll's - die Dreiviertelstunde hat Spaß gemacht, ich will eine Revanche und werde diesmal anders spielen!Das Schöne an 51st State ist sein Tempo und seine Vielfalt an Aktionen. Man kann ständig handeln, bauen, umwandeln oder plündern, ohne dass es zu langatmigen Passagen des Stillstandes kommt. Sehr gut gefällt mir auch die Sichtbarkeit sowie die mögliche Interaktion mit fremden Hauptquartieren. Verantwortlich für die hohe Dynamik des Spiels sind die vielfach einsetzbaren und ansehnlich illustrierten Karten, die meist universelle Orte darstellen: Auf ihnen erkennt man nicht nur, was man bauen und ernten oder an Fähigkeiten gewinnen, sondern auch was man plündern kann. Man darf also nicht nur gegnerische Gebäude, sondern zudem die "eigenen" Handkarten erobern, falls man so viele Schläger übrig hat. So hat man ständig etwas zu tun, immer viele Optionen und auch mit zwei Spielern entsteht ein knackiger Wettbewerb.Dabei lohnt sich die clevere Verzahnung von Gebäuden, denn wenn sich ihre Symbole gleichen gibt es oftmals Bauboni in Form direkter Siegpunkte. Oder man bekommt den Luxus der Einlagerung, damit überschüssige Waren und Personal am Ende der eigenen Runde nicht vernichtet wird - was sehr schmerzhaft sein kann. Natürlich braucht man auch etwas Glück beim Kartenziehen, aber es entwickelt sich aufgrund der fehlenden festen Runden ein sehr offener und flotter Wettlauf, bis einer von bis zu vier Spielern beim Erreichen der 25 Punkte die letzten Aktionen einleitet.Wer etwas Abwechslung sucht, kann diese über die zwei beiliegenden Kartensets hinein mischen. Neben den 88 Karten des normalen Sets sind jeweils 50 KartenEs gibt übrigens auch eine angenehm durchdachte Variante für Solisten, die mit etwas anderem Aufbau gegen eine virtuelle Fraktion antreten können. Dieser imaginäre Gegner zieht und attackiert dann nach klar priorisierten Abläufen. Terraforming Mars und lange nicht so clever verzahnt wie im preisgekrönten 7 Wonders . Etwas überflüssig wirken zudem die Polizei-Plättchen, von denen man lediglich eines als zusätzlichen Schutz auf seine Gebäude platzieren kann. Und wer mit "Imperial Settlers" vom selben Autoren zufrieden ist, bekommt hier "nur" eine Variante mit ähnlicher Mechanik.