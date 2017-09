Kingdomino ist für knapp 25 Euro bei Pegasus Spiele auf Deutsch erschienen.

Das "Spiel des Jahres 2017" ist für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren konzipiert.

Zu Beginn besteht jedes Königreich aus einem Plättchen mit der Burg. Aber das wird sich bald ändern, wenn bis zu vier Könige von Gelb bis Grün ihr Reich um Wiesen, Wälder, Bergwerk & Co erweitern. Der Clou: Es darf maximal bis auf eine Fläche von fünf mal fünf Plättchen anwachsen. Danach wird abgerechnet: Wer konnte auf diesen 25 Feldern am effizientesten anlegen? Man zählt am Ende eines Spiels jeweils die zusammen liegenden Flächen der sechs Landschaftstypen und multipliziert sie mit den darauf abgebildeten Kronen. - das war's!Die Herausforderung besteht in der Qual der Wahl: Denn es liegen immer nur vier Doppelplättchen im Dominostil aus - also zweigeteilte Landschaften, die sowohl Mischformen wie Wald und Wüste als auch reine Wiesen oder Seen zeigen können. Will man etwas anlegen, muss mindestens eine Seite den gleichen Landschaftstyp zeigen - ähnlich wie bei den Zahlen im klassischen Domino. Und wer darf sich das einzigartige Bergwerk mit den drei Kronen schnappen? Das entscheidet die Reihenfolge, die stetig wechselt. Denn je wertvoller die Beute in diesem Zug, desto später ist man im nächsten Zug dran - ausgleichende Gerechtigkeit ist theoretisch garantiert. Und man kann vor dem Platzieren seines Königs ein wenig pokern: Denn alle 48 Dominosteine sind nach ihrem Wert (vor allem nach den aufgedruckten Kronen) nummeriert, den man vor dem Aufdecken der Landschaft bereits erkennen kann - siehe das Bild links.Aber manchmal ist die Landschaft mit den meisten Kronen gar nicht die optimale Wahl, denn hinzu kommt eine geostrategische Komponente: Man sollte sein Königreich nicht wie einen bunten Flickenteppich, sondern über gut strukturierte Landschaften gleicher Art entwickeln. Ein einzelnes Plättchen mit drei Kronen bringt zwar drei Punkte, aber ein Gebiet von vier Wiesen mit zwei Kronen eben acht Punkte. Nur eine Krone mehr und es werden zwölf Punkte, also wäre im nächsten Zug so eine Wiese eine gute Wahl - falls sie einem nicht stibitzt wird, weil man später an der Reihe ist!Und das sind genau die Phasen, in denen es etwas hitziger am Tisch werden kann. So entsteht für eine knappe Viertelstunde ein flottes kompetitives Auslegen und Anlegen mit etwas Puzzleflair, denn jeder will seine Burg möglichst im Zentrum der 25 Felder behalten und sein Reich möglichst vollständig bedecken, weil das Bonuspunkte bringt. Dabei hat man übrigens keinen Zugriff auf die anderen Königreiche oder irgendwelche Sabotage-, Tausch- oder Blockierfunktionen, sondern jeder baut ganz gemütlich für sich.Schön ist, dass es eine etwas längere Variante für zwei Könige gibt, in der man sich auf einem größeren Gebiet von sieben mal sieben Feldern duellieren kann. Hier hat man etwas mehr Entwicklungsmöglichkeiten und verbaut letztlich alle 48 Plättchen.Kindomino macht durchaus Laune, das Artdesign ist charmant bis putzig, aber auf lange Sicht geht dem Spiel doch die kompetitive Puste aus. Ich finde auch die oben erwähnten Bonuspunkte recht einfallslos und für den Wettbewerb mit einigermaßen geübten Spielern überflüssig, weil man sie viel zu leicht erreichen kann - letztlich hatte jeder bei uns immer alle 15 Bonuspunkte, weil er seine Burg in der Mitte und alle Plättchen drumherum platzieren konnte.Das Prinzip mit dem Turm, der sich über einen Magneten komfortabel öffnen lässt, passt zwar thematisch und macht sich gut auf dem Tisch, außerdem sind die beidseitig bedruckten Plättchen angenehm stabil, aber auf Dauer wurde das ständige Herausziehen der nächsten vier Plättchen ein wenig nervig. Wir haben in den folgenden Partien einfach alle kommenden Reihen verdeckt ausgelegt.