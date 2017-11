Seit dem Frühjahr nach seinem Erscheinen war "Arkham Horror - Das Kartenspiel" lange Zeit vergriffen. Was ist so interessant an diesem so genannten "Living Card Game"? Natürlich das grundlegende Thema: H.P. Lovecraft und sein Cthulhu-Mythos faszinieren bis heute. Außerdem kommt hinzu, dass man hier ohne große Gruppe auch gemütlich zu zweit gegen den Schrecken der Großen Alten antreten kann. Und dass es auch in dieser Minivariante reichlich Rollenspielflair gibt!



Arkham Horror - Das Kartenspiel ist im Februar komplett auf Deutsch beim Heidelberger Spielverlag erschienen, der schon im Januar von Asmodee gekauft wurde. Es kostet 35 Euro und ist für einen bis zwei Spieler ausgelegt.

Das Grundspiel ist für maximal zwei Ermittler ausgelegt. Über Erweiterungen können bis zu vier Spieler gemeinsam loslegen.

...ein hübscher PR-Begriff, der meist etwas zu viel verspricht. Es ist ja lediglich eine kleine Weiterentwicklung der klassischen Sammelkartenspiele wie etwa "Magic - The Gathering". Auch hier erscheinen in regelmäßigen Abständen weitere Karten, nur sind die Inhalte dieser Booster und Themensets klar definiert - man kauft also nicht die Katze im Sack, sondern kann sein Deck etwas strategischer erweitern.Aber das Besondere an diesem Arkham ist gar nicht, dass es zu dieser Gattung gehört, sondern dass es die Grenzen dieser meist kompetitiven Kartenspiele mit so viel Rollenspielflair ausdehnt, dass es tatsächlich sehr lebendig und stimmungsvoll am Tisch zugehen kann. Man erlebt also kein schnelles Monstergemetzel, sondern entweder kleine Kurzgeschichten oder eine eine epische Kampagne mit fortlaufender Dramaturgie in drei Szenarien namens "Die Nacht des Zeloten". Ich empfehle gedämpftes Licht, ein Gläschen Absinth und einen unheilvollen Soundtrack wie "Cthulhu - A Cryo Chamber Collaboration."Das Spieldesign orientiert sich an den von mir bereits vorgestellten Brettspiel-Vorbildern wie Arkham Horror oder Villen des Wahnsinns , die kreative Zeichen innerhalb der Cthulhu-Abenteuer setzen konnten. Ähnlich wie in diesen ist man kooperativ als Team Anfang des 20. Jahrhunderts in mysteriösen Herrenhäusern der Stadt Arkham unterwegs. Nur dass man mit dem Grundspiel maximal zu zweit durch die Flure streift - fünf Ermittler mit unterschiedlichen Werten hinsichtlich körperlicher und geistiger Gesundheit sowie exklusiven Fähigkeiten stehen zur Wahl. Und jeder zieht von seinem eigenen Deck, so dass es sehr charakterspezifische Waffen, Talente, Schwächen und Ausrüstungen gibt.Im Laufe des Abenteuers kann man natürlich sterben, wahnsinnig werden oder tatsächlich die dunklen Geheimnisse der morbiden Kurzgeschichten lüften. Wie läuft das ab? Natürlich gibt es keinen Spielplan, aber dafür werden die Ortskarten über kleine Symbole verbunden, so dass man immer weiß, ob man vom Keller erst in den Flur, dann ins Wohnzimmer und von dort auf den Dachboden gelangt. Zunächst werden kleine Einleitungen vorgelesen, die auf das Szenario einstimmen. Dann wird ein Ort in der Mitte aufgedeckt, an dem die Ermittler starten - etwas schade ist, dass diese Karten nicht größer sind, so dass das gezeichnete Interieur etwas untergeht. Trotzdem sorgt das sehr gute Artdesign auch in diesem Kartenspiel für eine angenehme Atmosphäre.