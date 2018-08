gamescom 2018: Die Highlights der Spielemesse in Köln - Special

Video-Highlights der gamescom als Playlist

+++++Passend zur Eröffnung der gamescom am 21. August um 11:00 Uhr werden internationale Publisher laut Veranstalter "mehrere Weltpremieren" präsentieren. So stellt THQ Nordic einen bisher noch nicht angekündigten Titel basierend auf einer etablierten Marke vor. Auch Ubisoft soll eine Ankündigung vorbereiten. Weiterlesen +++++Die Jury, bestehend aus deutschen und internationalen Games-Journalisten sowie YouTubern und Co., hat die Nominierten für den gamescom awards 2018 festgelegt. Zuvor waren über 100 Einreichungen beim gamescom-Awardbüro eingegangen. Die Preisverleihung findet am Dienstag, 21. August um 12:00 Uhr, im Konrad-Adenauer-Saal (Congress-Centrum Nord) statt. Weiterlesen +++++Sega und Atlus haben ihr Aufgebot für den Besucherbereich der gamescom 2018 angekündigt. In Halle 9 (Stände B011-C010 sowie A012) auf dem Stand von Deep Silver & Friends werden Total War: Three Kingdoms, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Football Manager 2019, Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight gezeigt. Weiterlesen +++++77 Entwickler aus 28 Ländern präsentieren in der "Indie Arena" (Gemeinschaftsstand vieler unabhängiger Entwickler in Halle 10.1, Stand A20) wieder ihre aktuellen Spiele-Projekte. Gezeigt werden u.a. Above von Mighty Moth, The Sinking City von Frogwares, Flotsam von Pajama Llama, Antigraviator von Cybernetic Walrus, Trüberbrook - A Nerd Saves the World von btf GmbH, Lonely Mountains: Downhill von Megagon Industries, The Gardens Between von The Voxel Agents oder Etherborn von Altered Matter. Die Newcomer und kleineren Projekte werden im arcadigen "Small Booth" vorgestellt. Die "Big Booths" (3x3 Meter) sind für die größeren Teams vorgesehen. Weiterlesen +++++Mittlerweile sind nach Samstag (25.08.) jetzt auch die gamescom Privatbesucher-Tickets für Freitag (24.08.) ausverkauft. Privatbesucher-Tickets sind somit nur noch für Mittwoch (22.08.) und Donnerstag (23.08.) erhältlich. Im Zuge dieser Bekanntgabe erklärt der Veranstalter erneut, dass gamescom-Tickets nur im Online-Ticket-Shop der gamescom erhältlich sind und nicht anderen Anbietern verkauft werden. Weiterlesen +++++Der chinesische Videospiel-Hersteller Zodiac Interactive will auf der gamescom 2018 drei neue Spiele zeigen: Kurumi Gamings Action-Rollenspiel Tale of the Ice Staff für Nintendo Switch sowie Scream Box' Rogue-like Ancient Abyss und Dragon Whispers Viren-Action Bacterium für PC (Steam). Weiterlesen +++++Ubisoft hat sein bisher umfangreichstes Line-up für die gamescom angekündigt. Der Publisher wird mit zehn spielbaren Demos und 360 Anspielstationen vertreten sein, u. a. werden Assassin's Creed Odyssey, Skull & Bones, Trials Rising, The Division 2, Anno 1800 und Starlink: Battle for Atlas präsentiert. Weiterlesen +++++Vom 21. (Fachbesuchertag) bis 25. August 2018 präsentiert Square Enix auf der gamescom in Köln seine kommenden Titel. Auf einer Standfläche von insgesamt über 1.500 Quadratmetern in Halle 9.1 (Stand B31/41 und C30/40) können die Messebesucher zahlreiche spielbare Demos an über 200 Anspielstationen eigenhändig ausprobieren. Weiterlesen +++++Im Zuge der gamescom (offen für alle vom 22. bis 25. August) finden auch in Köln wieder diverse Veranstaltungen statt. Die Woche "full of gaming" soll mit dem gamescom city festival in der Kölner Innenstadt abgeschlossen werden. Von Freitag (24. August) bis Sonntag (26. August) steht die Domstadt wieder ganz im Zeichen von Musik-, Streetfood-, Games-, Info- und Entertainment-Angeboten. Weiterlesen +++++Nintendo of Europe hat die Spiele angekündigt, die auf der gamescom 2018 in Halle 9 präsentiert werden sollen. Anspielen können wird man Dark Souls: Remastered, DragonBall FighterZ, FIFA 19, Killer Queen Black, Starlink: Battle for Atlas, Super Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate und Travis Strikes Again: No More Heroes. Weiterlesen +++++Konami Digital Entertainment hat das Line-up für die diesjährige gamescom in Köln angekündigt. Auf dem Stand in Halle 8.1 / A033 werden (neue) spielbare Versionen von Pro Evolution Soccer 2019, Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars und Hyper Sports R den Besuchern vorgestellt. In Halle 5.2 / E039 wartet außerdem ein eigener Stand rund um Yu-Gi-Oh! (Sammelkartenspiel) auf interessierte Fans. Weiterlesen +++++Capcom wird auf der gamescom 2018 in Köln sowohl Devil May Cry 5 als auch das Remake des Survival-Horror-Klassikers Resident Evil 2 in spielbarer Form zeigen. Capcom verfügt allerdings nicht über einen eigenen Stand, sondern wird beide Spiele auf dem Xbox-Stand in Halle 8 präsentieren. Weiterlesen +++++THQ Nordic wird vier Spiele in der Entertainment-Area auf der gamescom 2018 in spielbarer Form präsentieren (Halle 8 am Stand A011). Angespielt werden können Darksiders 3, Biomutant (neue Demo), Generation Zero und Fade to Silence. Vier weitere Spiele werden hinter geschlossenen Türen gezeigt, darunter eine "weltexklusive Ankündigung". Weiterlesen +++++Im zehnten Jahr der gamescom erwarten die Veranstalter "erneut Bestmarken". Seit ihrem Start wächst die gamescom kontinuierlich bei den Aussteller- und Besucherzahlen - seit 2009 plus 100 Prozent bei Ausstellern, plus 45 Prozent bei Besuchern, plus 68 Prozent mit Blick auf die Ausstellungsfläche. Für die gamescom 2018 kündigt sich ein neuer Ausstellerrekord an. Im Jahresvergleich (Stand Mitte Juli) liegt das Buchungsergebnis rund 20 Prozent über dem Vorjahr. Weiterlesen +++++Microsoft hat seine Präsenz auf der gamescom 2018 angekündigt. Neben einem Xbox-Stand gibt es zum Beispiel noch die "Windows Gaming Area", den Mixer-Stand und das Xbox FanFest. Folgende Aktivitäten hebt Microsoft hervor. Weiterlesen +++++----- Entwickler Charm Games will erneut die Experimentierfreude von VR-Nutzern wecken: Ähnlich wie im faszinierenden Erstlingswerk FORM hantiert man auch in Twilight Path mit mysteriösen Maschinen. Weiterlesen Mit Shadow of the Tomb Raider bereiten Square Enix und Crystal Dynamics gerade den Abschluss der neuen Trilogie vor. Wir konnten ihr jetzt über mehrere Stunden Gesellschaft leisten und den kompletten Einstieg spielen. Weiterlesen In den letzten Monaten und Jahren setzen Action-Plattformer vornehmlich auf ein Retro-Artdesign und eine Abwandlung des CastleVania- bzw. Metroid-Konzepts. Auf den ersten Blick gehört auch The Messenger in diese Kategorie. Weiterlesen Auf der E3 konnte das von Insomniac Games (Ratchet & Clank) exklusiv für die PS4 produzierte Spider-Man überraschen. Kann der Marvel-Held vielleicht sogar in die Fußstapfen seines DC-Rivalen Batman treten? Weiterlesen