Seit dem 9. Juli 2018 haben wir ein neues News-Format im Angebot, das wir in erster Linie für YouTube konzipiert haben, aber natürlich auch auf dem Portal anbieten. In einem kurzen Video präsentiert Eike nicht alle, sondern lediglich die wichtigsten News des Tages. Das kann auch mal nur ein Thema sein, aber in der Regel wählen wir etwa drei Nachrichten des Tages aus. Viel Spaß mit unseren Video-News