Sekiro: Shadows Die Twice: Ninja-Spiele im Wandel der Zeit - Special

Was ist vermummt, trickreich, tödlich und kommt aus Japan? Richtig: der Ninja. Dieser im Verborgenen agierende Kämpfer, Meuchler und Spion wird auch Shinobi genannt. Und er hat nicht nur Historiker, Schriftsteller und Filmemacher fasziniert, sondern seit den 80er Jahren zig Spielentwickler - es gibt hunderte Spiele, in denen Ninja eine wichtige Rolle spielen. Wir stellen eine kleine Auswahl in chronologischer Reihenfolge vor.

The Last Ninja (Amiga).

The Revenge of Shinobi (Mega Drive).

Wo gab es das allererste Spiel mit Ninja? Natürlich in der Spielhalle, natürlich in Japan! Allerdings waren sie 1980 nicht die Helden, sondern die bösen Feinde - und sie kamen in Wellen von oben, während der tapfere Sasuke sie von unten aufhalten musste. Das simple Arcade-Spiel von Tose und SNK wurde später sogar für PS3 und PSP umgesetzt, aber man sollte ihm mit heutigen Ansprüchen am besten so ausweichen wie einem Shuriken.Auf dem C-64 und Amiga haben wir drei Kampfspiele wie verrückt gezockt: Barbarian von Palace, International Karate von System 3 und Ninja von Sculptured Software, das auf dem Amiga klasse aussah. Mit Dolch und Shuriken bewaffnet musste man sich von links nach rechts durch Räume mit Feinden kämpfen, wobei die Angriffe wunderbar animiert wurden - vor allem die spektakulären Sprünge und Tritte.Eine wesentlich epischere und anspruchsvollere Figur hinterlässt bis heute das famose The Last Ninja, das von System 3 in Großbritannien entwickelt wurde und noch heute vielen Spiele-Veteranen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die edel inszenierten Abenteuer mit dem schwarz gekleideten Kämpfer entwickelten sich auf dem C-64 zum Verkaufshit, strahlten auf dem Amiga in voller Pracht und sorgten für einen ersten Ninja-Boom, der auch durch Kinofilme wie American Fighter befeuert wurde. Es folgten schließlich noch zwei weitere Teile und ein Remake wurde 2016 angekündigt. Mehr zu The Last Ninja in Michas Rückblick Aber auch die Japaner lieferten zeitgleich Qualität, allen voran Sega: In der Rolle des Ninja Joe Musashi kämpfte man 1987 in seitwärts scrollenden Abschnitten gegen Gangster, besiegte Bosse und befreite Geiseln. Zwei Jahre später kehrte Joe im noch viel besseren "" zurück. Dieser Klassiker begeisterte auf dem Mega Drive mit ansehnlicherAkrobatik und coolen Kämpfen. Die Reihe dümpelte danach allerdings vor sich hin, erlebte nie ein überzeugendes modernes Comeback und hielt sich nur bis 2011 auf dem 3DS. Aber sie sollte von einer anderen Spieleserie aus Japan abgelöst werden.In den späten 80er Jahren debütierte mit Ninja Gaiden von Tecmo die bis heute populärste Reihe rund um die schwarzen Kämpfer. Was als seitwärts scrollender Plattformer 1988 auf dem NES begann, entwickelte sich auch im Westen zu einem der prägenden Kampfspiele mit knallhartem Anspruch an die Hand-Auge-Koordination. Spätestens als Ninja Gaiden 2004 auf der Xbox erschien, gelang auch Team Ninja unter Leitung von Tomonobu Itagaki der Durchbruch. Heutzutage ist die Faszination etwas verflogen: Zwar konnte das Update Ninja Gaiden: Sigma 2 im Jahr 2013 auf der PS3 nochmal überzeugen, aber der letzte Auftritt namens Yaiba: Ninja Gaiden Z sorgte 2014 für enttäuschende Wertungen.