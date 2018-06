E3 2018: Die Highlights der Spielemesse in L.A. - Special

Video-Highlights der E3 als Playlist

Bandai Namco und Dontnod Entertainment (Life is Strange) haben bei der E3-Vorabaktion von Sony das storylastige Action-Adventure Twin Mirror angekündigt. Es soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weiterlesen

Kingdom Hearts 3 (PS4, One)

Vorschau: Disneys Helden-Show

Nach mehr als zehn Jahren und einigen Abstechern auf anderen Systemen kehrt die Kingdom-Hearts-Serie wieder auf die Heimkonsolen zurück. Wir haben ein paar neue Level angespielt.











Nach mehr als zehn Jahren und einigen Abstechern auf anderen Systemen kehrt die Kingdom-Hearts-Serie wieder auf die Heimkonsolen zurück. Wir haben ein paar neue Level angespielt.

+++++Koei Tecmo (Publisher) und Team Ninja (Entwickler) haben Dead or Alive 6 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es soll im Frühjahr 2019 erhältlich sein. Im ersten Trailer sind Hayabusa, Hayate, Helena, Jann Lee, Kasumi und Zack zu sehen. Weiterlesen ++++++++++Die Entwicklung von Just Cause 4 ist mittlerweile ziemlich sicher bestätigt worden, da es bei Steam in den Produkt-Highlights beworben wurde. Die mit der Werbung verknüpfte Steam-Produktseite zur Vorbestellung des Spiels führte hingegen ins Leere. Just Cause 4 war bereits ein Teil des Walmart-E3-Leaks (wir berichteten). Es wird erwartet, dass das Spiel bei der E3-Pressekonferenz von Square Enix am kommenden Montag (11. Juni 2018 um 19:00 Uhr) angekündigt wird. Weiterlesen +++++Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Microsoft hat gegenüber Windows Central bestätigt, dass Crackdown 3 nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist nun für Februar 2019 vorgesehen. Weiterlesen +++++Hitman 2 ist von IO Interactive (Entwickler) und Warner Bros. Interactive Entertainment nun offiziell angekündigt worden. Es wird am 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In der Pressemitteilung ist von einer Aufteilung in Episoden nicht die Rede. Weiterlesen +++++Im "E3-Vorprogramm" hat Sony den Veröffentlichungstermin von Days Gone benannt. Das Open-World-Actionspiel von Bend Studio wird am 22. Februar 2019 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Weiterlesen +++++In einem Livestream im Vorfeld der E3 hat Sony den ersten neue Titel für PS4 und PSVR vorgestellt. Im Drogenrausch-Trailer der mit bizarren Hintergrundinformationen aufgeplustert wurde, zeigte man Tetris Effect, eine neue Umsetzung des Klassikers, der schon für den Gameboy erhältlich war. Weiterlesen +++++Vom 12. bis zum 14. Juni 2018 findet in Los Angeles die diesjährige E3 (Electronic Entertainment Expo) statt - und wir sind natürlich vor Ort. Wie in den vergangenen Jahren finden bereits im Vorfeld der Computer- und Videospiele-Messe diverse Pressekonferenzen, Produkt-Präsentationen und Events statt, die meistens via Video-Stream übertragen werden. Es folgt eine Übersicht über die bisher bestätigten Veranstaltungen von Bethesda, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Square Enix, Ubisoft, Sony und die PC Gaming Show etc. - sortiert nach zeitlichem Ablauf. Weiterlesen +++++Frisch aus der Gerüchteküche : Bei Walmart Canada sind in der Produktdatenbank zahlreiche neue Spiele aufgetaucht, die teilweise noch nicht angekündigt wurden. Zu diesen Spielen, die womöglich auf der E3 2018 präsentiert werden könnten, gehören Just Cause 4, Splinter Cell, Dragon Quest 2 (wahrscheinlich Dragon Quest Builders 2 für PS4 und Xbox One), LEGO DC Villains, Borderlands 3, Rage 2, NBA 2K19, Gears of War 5, "Forza Horizons 5", "Assassin's Creed" und Destiny: Comet DLC. Auch die bereits angekündigten Titel The Division 2 Insurgency: Sandstorm und Dreams wurden neu in die Produktdatenbank aufgenommen. Weiterlesen +++++