Azul - Brettspiel-Test, Brettspiel - 4Players.de

Azul ist auf Deutsch bei Pegasus erschienen und kostet knapp 40 Euro.

Zwei bis vier Spieler legen bunte Fliesen aus, um die meisten Punkte zu ergattern.

Erst muss man links in einer Reihe eine Farbe sammeln, von der man dann bei voller Bestzung eine Fliese nach rechts legen darf.

Artdesign und Material sind ansehnlich.

"Hey, das sieht ja aus wie buntes Eis! Oder wie leckere Bonbons! Die sind ja süß, die Steine." Tja, so ist das mit den historischen Wurzeln - sie verschwinden oft unter der Oberfläche. Mitten in Azul redet bei uns jedenfalls keiner über die "Azulejos", diese hübsch glasierten Keramikfliesen der Mauren, die dem Legespiel ihren Namen gaben. Ihr interessiert euch dafür? Dann schaut doch mal beim Nationalmuseum in Lissabon vorbei. Auch wenn dieses Brettspiel also nichts mit Eis und Bonbons zu tun hat, weckt es mit seinem Artdesign scheinbar sofort delikate Assoziationen - zumindest bei den weiblichen Mitspielern.Auch bei Brettspielen isst das Auge natürlich mit, zumal die 100 Steine aus Kunstharz in einem hübschen blauweißen Stoffbeutel gemischt werden. Danach werden je vier davon auf bis zu neun runde Plättchen gelegt, so dass eine Auswahl entsteht. Zwei bis vier Spieler nehmen sich abwechselnd alle Steine einer Farbe von einem Plättchen, legen den Rest in die Mitte und platzieren die anderen in einer Reihe auf der linken Seite des eigenen Tableaus. Der Clou dabei: Erst wenn eine der 1er-, 2er-, 3er-, 4er- oder 5er-Reihen voll besetzt ist, darf man einen Stein nach rechts in das Mosaik legen, bis die vorgegebenen diagonalen Muster enstehen.Aufgrund des simplen Regelwerks entsteht umgehend intuitiver Sammel- sowie Legespaß, so dass auch Kinder ab acht Jahren nach einem kleinen Probespiel schnell verstehen, wieman die Fliesen anlegen muss. Und wie kann man gewinnen? Sobald jemand eine waagerechte Reihe aus fünf Fliesen auf seinem Tableau bildet, wird abgerechnet. Aber Vorsicht: Damit kann man zwar Schluss machen, aber hat man dann bereits die meisten Punkte gesammelt? Die werden auf der Siegpunkteleiste markiert und es ist meist so, dass man noch etwas weiter sammeln und vor allem clever auslegen sollte. Gerade dieses Vabanque-Spiel für die Abrechnung steigert nochmal die Spannung.Denn das Punkten findet auf zwei Ebenen statt: Zum einen bekommt man schon beim Auslegen einer Fliese in das Mosaik mehr Punkte, wenn man mit dieser größere vertikale oder horizontale Reihen bildet - es lohnt sich also Verbindungen zu schaffen, wobei man lediglich das Farbtabu beachten muss, denn Blau, Orange, Schwarz, Hellblau oder Rot dürfen nur einmal in einer Linie vorkommen. Zum anderen bekommt man im Gegensatz zu mickrigen zwei Punkten für eine waagerechte Reihe ganze sieben Punkte, wenn man eine vertikale Reihe voll besetzt. Und schließlich gibt es satte zehn Punkte, falls man eine Farbe mit vollen fünf Fliesen auslegt - das sind bei dreien schon 30!Wirkt zu Beginn angesichts der großen Auswahl noch alles sehr beliebig, so dass jeder nach seinem Geschmack die farbigen Steine zieht und auslegt, gewinnt das Spiel aufgrund zweier Mechaniken vor allem im letzten Drittel etwas an kompetitivem Schwung: Man kann seinen Mitspielern nämlich wichtige Steine wegschnappen, zumal das Angebot an Farben ja immer dünner wird. Außerdem bekommt man nicht nur einen Minuspunkt, wenn man sich als Erster aus der Tischmitte bedient, sondern kann im schlimmsten Fall eine ganze Farbe nicht auslegen, weil diese besetzt ist, was zu sehr vielen Minuspunkten führen kann. Auch das kann man fieser Weise ein wenig für den anderen vorausplanen...Was gefällt nicht so gut? Obwohl man sein Tableau auf zwei Arten auslegen und damit eine offenere Variante spielen, werden Legetaktiker auf Dauer vielleicht den Anspruch vermissen. Bei uns war so nach drei bis fünf Partien etwas die Luft raus, wohingegen ähnliche Spiele wie Patchwork oder Cottage Garden etwas länger sowohl Sammel- als auch Legereize wach hielten. Im Gegensatz zu abstrakterer und zugtaktisch fordernder Strategie à la Onitama Oshi oder gar Yinsh und Hive steht hier natürlich eher das lockere Sammeln und Punkten im Vordergrund, was auch okay ist. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, nochzusätzliche Muster für weitere Punkte anzubieten, die man geheim über Karten zieht und nachlegen muss.