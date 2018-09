Pulsar 2849 ist für knapp 40 Euro auf Deutsch bei Asmodee erschienen. Es ist für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren konzipiert.

Da braucht man schon einen größeren Tisch.

Ein Transmitter aus zwei Strukturen.

Welche Technologien soll man patentieren?

Für alle, die eine Wertung vermissen: Wir werden hier nur unsere Highlights vorstellen. Natürlich gibt es auch in der Brettspielwelt einen bunten Mainstream und billigen Murks, aber wir wollen euch alle zwei Wochen kreative Geheimtipps, Klassiker oder ungewöhnliche Spieleperlen empfehlen, die man vielleicht nicht in jedem Kaufhaus findet. Mehr Brettspiel-Tests und eine Top 20 findet ihr hier

Leuchtendes Gelb, Grün, Orange und Rot vor einem dunkelblauen Sternenhimmel? Okay, das ist Retro auf den ersten Blick. Ich musste beim Aufbau von Pulsar 2849 jedenfalls an das "Spiel des Wissens" aus dem Jahr 1984 denken. Zumindest erinnerte mich das altmodisch anmutende Artdesign des Spielplans an den Quiz-Klassiker von MB. Das widerspricht farblich der modernen Gestaltung der Box, die mit ihren Sternenflotten und grellen Portalen ein wesentlich stimmungsvolleres futuristisches Bild à la Homeworld zeichnet. Spätestens beim Aufbau dieser Strategie merkt man jedenfalls, dass es eher abstrakter zur Sache geht.Im Gegensatz zu militärisch geprägter 4X-Strategie wie Eclipse gibt es - bis auf die Spielfigur - keine Raumschiffe als Miniaturen, sondern eine geometrische Ansicht der Galaxie, die Routen und Himmelskörper zeigt. Aber all das passt zum Ansatz dieser kompetitiven Aufbaustrategie, in der man die Rolle einer Firma übernimmt. Bei dieser Erkundung des Weltraums geht es nicht um große Schlachten oder Aliens, sondern um die clevere Verzahnung von Technologien und Portalen über acht Runden. Dabei spielen geschickt eingesetzte Sechser-Würfel eine zentrale Rolle, denn in der ersten Phase darf man sich nacheinander zwei dieser zufällig geworfenen Silberwürfeln aussuchen. Je nachdem welchen Wert sie haben, kann man etwas anderes damit unternehmen.Und schon hier beginnt das Grübeln: Welchen Würfel brauche ich für welche Aktion? Denn in der zweiten Phase habe ich nur diese beiden zur Verfügung, um z.B. mit dem Erkundungsschiff zu fliegen, Pulsare oder Technologien zu entwickeln, Energietransmissionen oder das Hauptquartier auszubauen. Jede dieser fünf Möglichkeiten bringt einem natürlich gewisse Vorteile, wobei es gerade zu Beginn darum geht, als Erster unbekannte Planetensysteme aufzudecken, um dort eine Station zu bauen und den Bonus einzusacken - das erinnert angenehm an Eclipse . Jeder Spieler startet am Rande des Universums und versucht so effizient wie möglich zu expandieren sowie seine Basis zu entwickeln, die auf einem separaten Tableau abgebildet wird.Die Würfelmechanik erinnert zwar an Workerplacement à la Auf den Spuren von Marco Polo oder Die Burgen von Burgund . Aber hier kommen einige interessante Finessen hinzu: Zum einen sorgt der zu bestimmende "Medianwert" in der Würfelphase für eine angenehme Balance, denn die Lage des mittleren Würfels wirkt sich auf die anderen aus. Zum anderen gibt es sinnvolle Nebenwirkungen und Modifikationen: Die Wahl der Würfel beeinflusst die eigene Position bei Initiative sowie Technik, so dass man in der nächsten Runde vielleicht später dran ist oder mehr weiße Technik-Cubes erhält. Hinzu kommen Plättchen, mit denen man Würfelwerte erhöhen oder senken kann, aber auch ein roter Bonuswürfel für Zusatzaktionen.All das führt dazu, dass man an vielen Stellen feinjustieren kann und dass ein angenehm freies Spielgefühl entsteht. Aufgrund der hübsch illustrierten Transmitter sowie des immer volleren Spielplans kommt übrigens trotz des eher abstrakten Artdesigns durchaus futuristische Atmosphäre auf. Die Transmitter baut man in seinem Hauptquartier, wobei ein wenig Puzzleflair hinzu kommt, denn es gibt bis zu drei zusammen passende Teile. Dabei wird auch die Bauphase gut simuliert: Erst wenn ein Transmitter voll bezahlt und aktiv ist, bringt er einem direkte Boni, wird umgedreht und sorgt in dieser fertigen Struktur für permanente Boni am Ende der Runde - dann erntet man quasi regelmäßig.Auf dem Spielplan konstruiert man wiederum in drei Größen sich drehende Ringe namens "Gyrodine" (eigentl. Rotorsystem eines Helikopters; so hieß übrigens auch ein Shooter auf dem NES) um besetzte Pulsare, die schnell rotierende Neutronensterne darstellen sollen. Sprich: Wer mit seinem Raumschiff diese Sterne als Erster besetzt, kann dort einen Ring ablegen, diesen in den nächsten Runden fertig bauen und dann regelmäßig Punkte ernten. Der Clou: Wer zwei Gyrodine derselben Art vollendet, bekommt nochmal Boni. Aber bei all dem gilt: Man braucht auch die enstprechenden Würfel, um aktiv zu werden!Gerade in der mittleren Phase dieses Strategiespiels entsteht ein sehr spannender Wettlauf um die besten Würfel, der dann wiederum durch aktive Boni und Modifikationen nochmal verstärkt wird. Weiterer Freiraum und noch mehr Grübelpotenzial entsteht durch die vielen zusätzlichen Vorteile, die einem die Forschung verschaffen kann. Vor jedem Spiel wird zufällig ein Pool aus Technologien aufgedeckt, die in drei Stufen unterteilt sind. Wer die darauf abgebildeten Patente erwerben will, zahlt ebenfalls mit Würfeln und kann entweder sofortige Boni wie Siegpunkte, Technik-Cubes, Pulsare, Teleportationen, Würfel oder auch spezielle permanente Fähigkeiten wie eine höhere Reichweite des Raumschiffes bekommen.Apropos: Auch die Bewegung des Erkundungsschiffes ist kein reiner Selbstläufer, sondern es gibt durchaus eine relevante Routenwahl inkl. Sackgassen sowie Tempovorteilen und - falls man das Projekt in seinem Hauptquartier vollendet - coolen Sprungfolgekombos. Wer auf diese Art mehrere Tore einer Farbe passiert, bekommt nochmal Bonuspunkte. Gerade mit drei oder vier Spielern ist es wichtig, sich nicht nur frühzeitig die besten Planetensysteme zu sichern, sondern auch diese Routen im Auge zu behalten. Man sieht schon: Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, sein Unternehmen noch effizienter zu gestalten.Nach acht Runden wird angenehm vielfältig abgerechnet, denn neben drei optionalen Zielen wie z.B. "Mindestens fünf Technologien entwickeln" gibt es auch Siegpunkte für die Patente, Pulsare, Gyrodine, Stationen und Technik-Cubes sowie den letzten Stand auf der Initiativeleiste. Pulsar 2148 enthält leicht modifizierte Regeln für zwei oder drei Spieler. Man kann es auch im Duett spielen, aber das volle Potenzial entfaltet sich natürlich erst bei mehrenen Teilnehmern.