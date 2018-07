Spielkultur: Spiele-Streaming: Status quo und Ausblick - Special

Nach Free-to-play, mobilen Spielen, 3D und VR schießt sich die Spieleindustrie derzeit verstärkt auf einen neuen Trend ein: Streaming lautet das Zauberwort und erfolgreiche Unternehmen wie Netflix fungieren als Vorbild für die gesamte Branche. Aber was steckt hinter der Technologie, wo stehen wir heute und wie könnte die Zukunft des Gamings aussehen? Unser Special liefert Antworten und Ideen...

Am grundlegenden Konzept von Cloud Gaming hat sich seit den Zeiten von Onlive nichts verändert.

Viel Bandbreite und ein möglichst niedriger Ping sind ideale Voraussetzungen für Streaming.

Was für eine schöne Vorstellung: Man sitzt zu Hause, schaltet den Fernseher ein und startet einfach das Spiel seiner Wahl. Ganz ohne nervige Installation. Sogar ohne einen PC oder eine Konsole. Und das alles in einer atemberaubenden Qualität, für die man eigentlich einen sündhaft teuren Highend-PC benötigen würde. Die Macht der Cloud sollte es möglich machen!Schon zur Jahrtausendwende versuchten sich erste Unternehmen wie G-Cluster daran, diesen Traum in die Realität umzusetzen und präsentierten im Jahr 2000 ihre Cloud Gaming Technologie auf der E3. Allerdings ereilte den Vorreiter das gleiche Schicksal wie die Streaming-Plattform OnLive, die 2010 zunächst für Furore sorgte, 2015 aber sogar ein Jahr vor G-Cluster die Pforten schließen musste. An Ambitionen oder vollmundigen Versprechungen mangelte es nicht und in der Theorie klang die Vision ähnlich vielversprechend wie heute: Leistungsfähige Daten- und Rechenzentren übernehmen einfachall die aufwendige Arbeit, die bisher an den Konsolen und PCs hängen geblieben ist, und schicken das fertige Ergebnis einfach über die Internetleitung auf die Bildschirme der Spieler.In der Praxis bekam die Vorstellung der heilen Streaming-Welt dagegen schnell erste Risse: Angesichts der limitierten Bandbreite und der nötigen Kompression der Bild- und Audiodaten musste man im Vergleich zum lokalen Spielen deutliche Einbußen hinnehmen, die je nach ausgewähltem Spiel ebenso schwanken konnten wie die Verbindungsqualität. Für ein gutes Erlebnis mussten Nutzer von OnLive nicht nur über einen Anschluss von fünf Mbit verfügen, sondern idealerweise auch im Umkreis von 1600 Kilometern der fünf Datenzentren in den USA leben. Denn abgesehen von der Bandbreite ist es vor allem wichtig, dass Datenpakete so schnell wie möglich beim Empfänger landen und auch das unmittelbar folgende Antwortpaket nicht lange auf sich warten lässt. Das gilt insbesondere für das Streaming von Spielen, bei denen die Steuerungseingaben von Maus / Keyboard / Controller erst an den Server übermittelt werden müssen und die Rückantwort in Form der entsprechende Reaktion so schnell wie möglich auf die Anzeige des Streams übertragen werden muss. Diese Zeitspanne zwischen dem Aussenden des Datenpakets und dem Empfang der Antwort wird mit dem so genannten Ping-Wert gemessen und dargestellt.Während die Bandbreite also in erster Linie im Hinblick auf die Größe der Datenpakete relevant ist, geht es beim Ping vor allem um die Geschwindigkeit, in der sie versendet und empfangen werden können. Im Idealfall steht einem für Cloud Gaming also eine möglichst hohe Bandbreite bei einem möglichst niedrigen Ping zur Verfügung, um auf der einen Seite die Daten zugunsten einer besseren Qualität nicht zu stark komprimieren zu müssen, auf der anderen Seite aber schnelle Übertragungen zu gewährleisten, bei denen die physikalisch unvermeidbare Eingabe-Verzögerung möglichst minimiert wird.