Dass weniger oftmals mehr ist, wissen Retro-Nerds seit langem. Wer braucht schon Mehrkern-CPUs und dicke Grafikkarten, wenn auf betagter 8- und 16bit-Hardware unglaubliche Grafiktricks und Effektzauber möglich sind. Genau das hat man am vergangenen Wochenende erst wieder gesehen. In Schweden, auf der Datastorm 2017 , traf sich am vergangenen Wochenende die Commodore-Demoszene und zeigte beeindruckende und unterhaltsame Technikdemos für C64 und Amiga. Unsere Favoriten präsentieren wir euch an dieser Stelle.