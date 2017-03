Den Werdegang von FMS_Cat in der Demoszene zu verfolgen, ist eine interessante Angelegenheit. 2015 wars, da hatte er beim Tokyo Demo Fest mit seiner prozedural generierten, vier Kilobyte kleinen Grafik Shell auf Anhieb den Sieg beim Wettbewerb ergattert. Ein Jahr später sprang beim Demo-Wettbewerb für seine Web-GL-Demo Type der zweite Platz heraus. In beiden Werken sind deutlich die Anleihen zu sehen, die später auch in seine neueste Demo Shift eingeflossen sind. Es gibt diesen stylischen Rahmen aus unterschiedlichen hohen Rechtecken, ein zentrales Element in der Mitte, das in Shift lustig vor sich hin transformiert. Mal ist es ein Würfel, dann eine Kugel oder ein Torus. Alle Szenen sind dabei ähnlich aufgebaut, wechseln sich aber in Farbgebung und zentralem Objekt immer wieder ab. Dazu gesellen sich fesche Partikeleffekte und - auch dank der treibenden Musik - dieser kontinuierliche, höchst unterhaltsame Flow, der Szenedemos so besonders macht. Und weil das gute Stück auch noch auf mobil getrimmt wurde, WebGL sei's gedankt, darf man sich auf allerlei Systemen an diesem rasanten Werk erfreuen.Wir können den Namen dieses Werks weder schreiben, noch aussprechen. Doch ist bereits auf den ersten Blick ersichtlich, dass hier zu großen Teilen Androo seine Finger im Spiel gehabt hat. Bereits sein Erstlingswerk Monolith I hatte so ein komisches Flugdings als zentrales Element eingebaut, was ihm (zu Recht!) gleich mal den Award für den besten Newcomer auf der Release-Party Evoke 2016 einbrachte. Nun schwebt wieder so ein Kugeldingens durch die Luft. Dieses Mal durch fantastisch anzusehende Canyons, über glitzernde Seen hinweg zu einer futuristischen Station. Das ist schön uns faszinierend anzuschauen, was man über den Sound leider nicht sagen kann. Nach 4k Intro-Sound von vor 15 Jahren klingt das nervige Gedudel. Natürlich geht das auf Kosten der Atmosphäre, die somit aus einem sehr guten Gesamteindruck nur einen guten macht.