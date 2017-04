Oh mein Gott! Absolute Territory macht uns sprachlos, fassungslos und absolut glücklich zugleich. Dieses Werk ist mutig, kreativ und purer Gestaltungswahnsinn. Trotz einfacher Geometrie sorgen die Visuals mit ihren blitzenden Linien und Formen für aufgerissene Augen. Dabei ist der Sound eine Wucht und sogar maßgeschneidert auf die Flickerei. Noby hat mit dieser 4k Intro das 'hplus' der Neuzeit geschaffen und sich selbst in der Demoszene unsterblich gemacht.Wie schon sein Vorgänger, so ist auch Overdrive 2 die absolute Killer-Demo für das Sega Mega Drive und steigert die sportlichen Aktivitäten beim Zuschauer. Freudensprünge aufgrund der sensationellen Effekte sind ebenso an der Tagesordnung wie Purzelbäume der Glückseligkeit, hervorgerufen durch die Unmengen an fantastischem Pixel-Artwork. Das rasante Design und die treibende Musik sorft außerdem dafür, dass die Füße keine Sekunde ruhig bleiben.Dank der 4k Intro Horizon Machine benötigen auch Erwachsene wieder ein Lätzchen. Die Renderqualität ist so unglaublich hoch und detailliert, dass man umgehend zu sabbern beginnt. Auch die Musik passt sich mit majestätischen Klängen der ruhigen Inszenierung an. Definitiv ein ganz großes Werk, trotz seiner winzigen 4096 Byte.Zum 20-jährigen Bestehen bringen Cocoon mehr vom Gleichen und wärmen die Formel, die schon bei Shapeshift und Terminal 7 funktioniert hat, erneut auf. Dank ultrakrassem Drum 'n' Bass-Track, brillanter Technik und fantastischen Visuals ein echter Hingucker, auch wenn's langsam ein wenig eintönig wird. Deus Ex-Fans kommen sowieso auf ihre Kosten.Wenn Shodan einen Versuch starten wollte die Demoszene zu assimilieren, würde er es wohl genau wie in dieser Demo machen. Denn Quite und T-Rex zaubern fantastische Shader über ein singendes Cyborg-Gesicht, das nicht nur optisch fasziniert, sondern im gesamten Aufbau der Demo diesen seltenen Zauber versprüht, den nur wenige Produktionen besitzen. No Ambition steht hier für ganz große Echtzeitkunst mit einem fantastischen, ungewöhnlichen Soundtrack des legendären Radix!Ihre eigene kleine Star-Wars-Geschichte erzählen Poo-Brain in dieser 64k Intro. Der Hauptdarsteller, ein Kugelroboter und entfernter Verwandter von BB-8, bereist fantastisch gestaltete Landstriche und Gebäude, flüchtet vor fiesen Droidikas und erfüllt letztendlich seine Mission. Atemberaubend schöne Szenen und Shader jagen von einem Höhepunkt zum nächsten, während die Soundkulisse alle Register der hohen Klangkunst durchlebt und Poo-Brain anderen Gruppen zeigen, wie kreativ Tunnelszenen gestaltet werden können. Ein Meisterwerk mit unglaublichen 7:30min Laufzeit!Entspannung pur mit fantastischen melodiösen Klängen bietet die neue 64k Intro von Conspiracy. Mit Vessel zeigen sie erneut ihre Wandlungsfähigkeit. Weg vom Fotorealismus, hin zur stimmungsvollen, demoesken Reise in welcher ein kleines, leuchtendes Quadrat die abwechslungsreiche Effektwelt erkundet.Engage ist ein super-duper-feingeschliffenes Technik-Biest. Technische Szenen, tolle Technik, astreiner, perfekt passender Soundtrack und obendrein noch der bislang coolste Greetings-Part des Jahres. Was Ferris, Wobble und Hoffman hier abliefern ist einfach furios!