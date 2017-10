Was für ein krasser Scheiß dieses Hold on doch ist. Entwickelt mit dem hauseigenen Cables.gl-Framework zelebrieren Pandur und Bagoof ein mächtiges WebGL-Effektgewitter. Überall blitzt, glitcht und wackelt es. Zahlreiche Layer flackern überall auf und bilden den Geleitschutz für viele leckere Objekte, die sich im Mittelpunkt des Bildschirms tummeln. Sowohl Farbgestaltung, als auch das gesamte Drumherum sind so typisch für Pandurs Werke und machen es uns schwer, all die Details und kreativen Einfälle auf einmal erhaschen zu können. Da versteht es sich nur von selbst, dass ein solch krasses Werk einen ebenso krassen Soundtrack spendiert bekommt. Ronny Pries hat deswegen wieder extratief in seinem Bass- und Beat-Archiv gegraben und Sounds erschaffen, die dieses Hold on nochmal mächtiger wirken lassen. Ein echtes Schwergewicht!

Eine flackernde Techno-Show mit astreinem Klanggerüst präsentieren uns Peisik mit ihrer 4k Intro Visit Berlin. Optisch machen die Waveforms und Rastarbar-ähnlichen Muster im Tausch mit seltsamen 3D-Köpfen zwar nicht allzu viel her, wirken in Bewegung dank Blitzlichtgewitter aber dennoch ansprechend. Dank dem coolen Soundtrack raved man deshalb gerne bis zum Schluss mit.

Wie eine unheimliche, gigantische Kreatur wirkt dieses fraktale Raymarching-Ding, was das aus dem Nebel auftaucht. Das wirkt an einigen Stellen durchaus bedrohlich, da man das ein oder andere mal meint, ein Gesicht erkennen zu können und das riesige Vieh geschmeidig mit den Flügeln schwingt. Doch eigentlich ist hier nicht viel Neues zu sehen. Raymarching kennt man längst und die zahlreichen Perspektivwechsel können nicht vertuschen, dass es sich letztendlich nur um eine einzige Szene handelt.Japanische Schriftzeichen können wir hier nicht korrekt darstellen. Deshalb lassen wir das malerische Naturstück von Eos unter seiner Übersetzung laufen. Die lautet "Drinking Alcohol Party Under The Sakura Trees" und ist so ungewöhnlich, aber wunderschön wie der Titel. Einfach anders als andere Werke der Demoszene und genau deshalb so besonders.

Back to the Roots, ein äußerst passender Titel für diese 4k Intro. Paraguay zeigen hier bekannte Szenen, die trotz ihrer Einfachheit aber sehr stimmungsvoll wirken. Gründe dafür liegen an der schönen Farbgebung und dem ruhigen, stimmungsvollen Sound, der sofort 'Hab mich lieb!' schreit. Haben wir auch! Ganz sicher!

Die neueste 4k Intro der Gruppe Quadtrip wandelt auf den Spuren ihrer Vorgänger. Raymarching-Tunnel sind das zentrale, weil einzige Element. Die rauschen und tentakeln sich im Stakkato des monotonen Technosounds dahin, sind aber hübsch bunt gestaltet und deshalb schön anzusehen. Für den ein oder anderen mag das vielleicht zu kitschig sein.Natürlich dürfen wir auch die wundervolle, spaßige und unterhaltsame Invitation-Demo zur Deadline 2017 an dieser Stelle nicht vergessen. Deshalb noch einmal Vorhang auf für Gaspodes singende Socken, die das Party-Motto, die 1990er-Jahre, so treffend und witzig darbieten.