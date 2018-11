Drei Jahre haben Gunship ihre Fans warten lassen, bevor sie dieses Jahr im im Abstand von ein paar Monaten zwei brutal gute, neue Songs veröffentlicht haben: "Art3mis & Parzival" im März, gefolgt von "Dark all Day" , das im Juli erschien. Zwei Singles, welche die Messlatte für den typischen Gunship-Sound, fette Synthwave-Klänge gepaart mit viel Gesang und jeder Menge 1980er-Flair, nochmals in neue Sphären hoben. Begleitet von hervorragend gezeichneten und inszenierten Musikvideos im Comic-Look machten sie deutlich, dass 2018 ihr Jahr werden wird. Ihr zweiter Longplayer, ebenfalls mit Dark all Day betitelt, ist seit Anfang Oktober erhältlich und bricht seitdem sämtliche Rekorde.Mit insgesamt 13 Tracks spannen Gunship die Synth-Sinne bis zum Zerreissen und versuchen, das Qualitätslevel der beiden Single-Auskopplungen zu halten. Das gelingt im Großen und Ganzen sehr gut. Der Opener "Woken Furies" besticht mit atmosphärischen Melodien und einer gelungenen Mixtur aus softem und rockigem Gesang. "When you grow up, your heart dies" ist nicht nur die dritte Single-Veröffentlichung aus dem neuen Album und hat ebenfalls ein großartiges, spaßiges Video spendiert bekommen. Vielmehr ist es nach den ersten beiden Auskopplung auch der stärkste Song und vereint alles, was Gunship ausmacht. Tolle Synth-Arrangements, fetzige Electric-Drum-Passagen, Saxophon-Sounds und tolle Vocals, die auch mehrstimmig perfekt in die Zeit der Lost Boys und Axel F. entführen.