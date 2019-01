01.) Number One / Another One / CNCD & Fairlight ( Download 02.) Block One / Cocoon ( Download 03.) For your love / Andromeda Software Development ( Download 04.) Stase / Cocoon ( Download 05.) Dying Stars / Orange ( Download 06.) Moron / Holon ( Download 07.) Wander / CNCD & Fairlight ( Download 08.) Monoamine / Altair ( Download 09.) Along for the ride / Ümlaüt Design ( Download 10.) Aurora / Excess ( Download Herzlich Willkommen zur Show. Bitte Platz nehmen und ruhig verhalten. Wir reden nicht um den heißen Brei herum und sagen euch gleich zu Beginn, dass CNCD und Fairlight wieder einmal die beste PC-Demo des vergangenen Jahres gebastelt haben. Ihr Number One / Another One trägt die Nummer 1 nicht nur im Titel, sie ist eines dieser wenige Produkte der Demoszene, die man in Bewegung gesehen und gehört haben muss. Denn Worte allein können den Zauber, der in dieser, vielleicht besten Demo aus der Feder von Smash, Destop, Mazor und Gloom, steckt, nicht beschreiben. Es ist modern, ein echtes Technikbrett, zeigt atemberaubende Szenen wie die aus Partikel bestehende Tierwelt. Auch besteht es quasi nur aus Höhepunkten, denn ein Highlight jagt das andere. Und dann hört es sich auch noch so verdammt gut an! Doch was wir euch jetzt sagen werden, wird dem ein oder anderen einen Schock verpassen. Oder hättet ihr geglaubt, dass Number One / Another One in gerade einmal SECHS TAGEN entstanden ist?!?!? Ja, diese Teufelskerle bei CNCD und Fairlight sind Vollprofis in ihrer Zunft und haben mit dem von Smash programmierten Notch den wohl mächtigsten Demoeditor überhaupt an der Hand. Dennoch muss man diese Fülle an Details, Szenen, Objekten und Effekten erst einmal in der Kürze der Zeit zu einem solch homogenen Ergebnis zusammenschweissen. Genau deswegen sind wir dankbar, dass wir mit einem Kunstwerk wie diesem hier beschenkt wurden und es so oft genießen dürfen, wie wir wollen!Ein Opfer dieses Überwerks ist dabei Block One geworden. Immerhin ebenfalls eine großartige Demo, die mit Notch-Antrieb ausgerüstet ist. NTSC von der Gruppe Cocoon hat sich hierfür vom hauseigenen Demo-Tool verabschiedet und ist in die Werkzeugkiste von Smash eingetaucht. Dabei hat er aber all die Tugenden, für die der Name Cocoon steht, wunderbar nach Notch mitgenommen. Futuristische Skylines, technoide Gänge, etwas Horror und spektakuläre Effekte sind auch in seinem Block One drin, das uns und die Massen ebenfalls begeistert hat und das in unserer Rangliste auf dem zweiten Platz geführt ist. Auf dem dritten Platz findet sich For your love von Andromeda Software Development wieder, die erste große Demo der Griechen seit ein paar Jahren. Auch hier gibt es haufenweise spektakuläre Bewegtbilder in Echtzeit zu bestaunen, allen voran die herrlichen Partikeleffekte und die sensationellen Stadtauf- und abbauten.Dahinter auf Platz 4: Nochmals Cocoon, nochmals NTSC, der es in Stase etwas ruhiger angehen lässt und stimmungsvolle, visuell prächtige, aber vom Ablauf eben entspanntere Effektkunst präsentiert. Darf man so gerne ruhig nochmal machen! Dying Stars, das imposante Hochglanz-Comeback-Werk der Gruppe Orange schafft auf Anhieb Rang 5, während auch der Rest der Top10 großartige Demokost bietet. Jedes auf seine eigene Art, immer mit anderen Designmerkmalen, die für Abwechslung sorgen und die vielfältigen Gesichter der Demoszene zeigen.01.) When silence dims the stars above / Conspiracy ( Download 02.) Out of the box / Adapt ( Download 03.) Party Gipfeler / Poo-brain ( Download 04.) Transphosphorylation / Inque ( Download 05.) Until / FMS_Cat ( Download 06.) Sailing beyond (16k Intro) / Aberration Creations ( Download 07.) 100% / Macau Exports ( Download 08.) Urbs Advena (16k Intro) / Altair ( Download 09.) Trashpanda / Logicoma ( Download 10.) Digiverse (16k Intro) / Aberration Creations & Eclectique ( Download Wenn ein 64 Kilobyte kleines Werk es schafft, uns sämtliche Gefühlswelten erleben zu lassen, dann hat es zweifelsohne Geschichte geschrieben und verdient sich den Titel als beste PC 64k Intro des Jahres 2018. Lähmung, Erstaunen, Vewirrung und grenzenlose Begeisterung erlebten wir beim ersten Anschauen von When silence dims the stars above. Das neueste Meisterwerk aus dem Filmstudio der ungarischen Gruppe Conspiracy bringt Hollywood-Flair auf die Schirme. Unglaubliche Optik ist dort zu sehen, von Chaos, von Weltzerstörung, aber auch der Schönheit der Natur. Dazu unterscheidet sich dieses Kunstwerk auch in seiner Erzählweise von allem, was wir bislang in der Demoszene sehen durften. All diese Dinge tragen dazu bei, dass wir immer noch Gänsehaut verspüren, wenn jemand den Namen dieses Stücks purer Faszination flüstert. Kein Wunder, dass wir in unserer Berichterstattung zur Revision 2018, wo When silence... zum ersten Mal gezeigt wurde, die Jungs von Conspiracy als Computergötter bezeichneten. Mit dieser Produktion habt ihr euren Platz auf einer Wolke im Paradies sicher!Ansonsten hatte das Jahr 2018 bei den 64k Intros nur gehobene Kost zu bieten. Weitere Meilensteine suchte man leider vergebens. Überrascht wurden wir vor allem von der Gruppe Adapt. Die Finnen, die mit ihren bombastischen, oftmals aber auch chaotisch wirkenden Demos mal mehr, mal weniger gut unterhalten, haben sich auch einmal an einem Werk versucht, das maximal 65.536 Byte groß sein darf. Herausgekommen ist das überraschend unterhaltsame Out of the box, das zwar noch auf alter Technik basiert, uns mit seinen Partikelschwärmen und frischem Designansatz aber gut unterhalten hat. Auch Poo-brain haben mit Party Gipfeler wieder ein schönes Intro abgeliefert, das aber nicht an ihre herausragenden Releases aus dem Vorjahr heranreichte. Inque, die ja Hand in Hand mit Poo-brain durch die Demo-Lande spazieren, folgen mit dem Landschaftsgeprägten Transphosphorylation auf Platz 4, während der Japaner FMS_Cat bei Until seine Hypnose-Stäbchen in Browser-Gefilden ausstreckte und damit eine gute Echtzeitshow ablieferte.01.) Oscar's Chair / Eos ( Download 02.) Final Territory / Prismbeings ( Download 03.) End of Time / Alcatraz & Altair ( Download 04.) Korolev / LJ & Alcatraz ( Download 05.) Iowa / Genesis Project & Rebels ( Download 06.) Zetsubo / Prismbeings ( Download 07.) Unmaintained / LJ & Alcatraz ( Download 08.) Posle / Jetlag ( Download 09.) Redway / Zorp ( Download 10.) Shoot for the moon / Alcatraz ( Download War 2017 noch das Jahr von Prismbeings, vor allem wegen der brachialen 4k Intro Absolute Territory , so musste sich der unglaubliche Noby zwölf Monate später mit dem Sequel Final Territory mit dem silbernen Rang zufrieden geben. Auch Final Territory ist ein fantastisches Stück Demokunst auf engstem Raum, kann die Atmosphäre und den Stil seines Vorgängers jedoch nicht übertreffen. Das hat zwar auch unsere Siegerintro, Oscar's Chair von Eos nicht geschafft, dennoch ist es alleine aufgrund seiner Renderqualität und dem einzigartigen Storyboard verdient zum König der 4k-Intros im Jahr 2018 ernannt worden. Virgills bislang beste Programmierarbeit, das mit exquisiten Szenen nur so vollgestopfte End of Time, das in Zusammenarbeit mit KK von der Gruppe Altair entstand, grinst vom dritten Podestplatz herunter. Auch 4k-Spezialist LJ hat es wieder in die Top5 geschafft. Dieses Mal mit Korolev, in welchem er seine typischen futuristischen Gänge erneut auf unnachahmliche Art und Weise in Szene setzt. Hardys herrliches Funkenmariechen, offiziell mit Iowa betitelt, darf sich als fünfter Sieger ebenfalls freuen.01.) One of those days / Loonies ( Download 02.) From the seas to the stars / Eos ( Download 03.) Emnor / Jetlag ( Download 04.) Halipleumon / Rootkids ( Download 05.) M.A.M. / Ponk ( Download Ein nichtssagender Titel, aber genug Vorfreude aufgrund des bekannten Gruppennamens. So war das damals, an Ostern 2018, als auf der Revision 2018 der Wettbewerb für die PC 8k-Intros startete. Was dann folgte, waren einige der besten und unterhaltsamsten Minuten des vergangenen Demojahres. Denn die Size-Coding-Spezialisten aus Dänemark entführten uns in One of those days auf die Skipiste. Dort durften wir so viele rasante Abenteuer erleben, ergötzten uns an toller Technik und vielen Anspielungen, dass dieses Erlebnis auch noch in 2019 nachhallt. One of those days, und auch die zweitplatzierte 8k-Intro From the seas to the stars mit den, aus wunderschönen Partikelformationen zusammengesetzten Meeresbewohnern, sind ein Beleg dafür, welch technisches Potential in acht Kilobyte stecken kann. Leider galt dies in den letzten zwölf Monaten nur für wenige Produktionen in diesem Genre. Irgendwie hat es den Anschein, dass man hier immer noch auf den Durchbruch wartet, der die 8ks in der Szene endgültig etabliert. Die auf den Plätzen folgenen Werke Emnor, Halipleunom und M.A.M. sind allesamt schön anzuschauen und atmosphärisch gestaltet, dennoch weht über ihnen der Atem der 4k Intros. Denn wir sind der Meinung, dass man die in diesen Titeln gezeigten Effekte auch in 4096 Byte hätte unterbringen können. Mal sehen, was das Jahr 2019 in Sachen acht Kilobyte maximaler Dateigröße auf Lager haben wird.01.) Moron / Holon ( Download 02.) Artifact / Bitbendaz ( Download 03.) Until / FMS_Cat ( Download 04.) Pinky Frinky / Ninjadev ( Download 05.) From Brain with Love / Cookies ( Download Bei der Wahl zur besten Demo des Jahres musste sich das großartige Moron noch mit dem sechsten Rang begnügen. In der Kategorie der Browser-Demos führt an Pandurs und Ronnys extravagantem Laser-Gewitter kein Weg vorbei. Mächtig fett ist dieses Design-Monstrum und bietet mit dem brachial technoiden Klangkonstrukt eine atemberaubende Sinneserfahrung. Fett angekommen sind auch die Bitbendaz in der Demoszene. Ihre Demo Artifact verwandelt den Browser in eine herrliche Effektwundertüte, denn Artifact ist in seiner Vielfalt in diesem Jahr unschlagbar. Das hypnotisierende Until von FMS_Cat, das seinen Code, Grafik und Musik auf gerade einmal 64 Kilobyte verteilt, schaffte ebenfalls den Sprung auf das Podest. Mehr abgedrehten Ninjadev-Style gab's 2018 in Pinky Frinky zu sehen, während From Brain with Love von der Gruppe Cookies trotz nur einer einzigen Szene abwechslungsreich wirkt und mit Atmosphäre genug Punkte für die Top 5 sammeln konnte.01.) Venera / Top Right Bottom Left ( Download 02.) Invite Brigade (GBA) / Oxyron ( Download 03.) The Colours and the lights of the north / Eos ( Download 04.) Party Gipfeler / Poo-brain ( Download 05.) The Cure / Pannonia Allstars ( Download Venera muss man groß genießen um sein volles Potential zu erkennen. Auf einem riesigen Bildschirm, mit fetter Soundanlage. Dann hämmert der Bass voll rein und die minimalistischen Visuals explodieren förmlich dazu, wozu auch das stylische Design beiträgt. Zudem enhtält es alles, was eine Inivitation-Demo, in diesem Fall für die Demo-Party Deadline 2018 in Berlin, benötigt: Die obligatorischen Informationen zur Party, Location und den Wettbewerben. Gegen dieses wuchtige Hammer-Erlebnis konnte die lustige Invite Brigade für den GameBoy Advance trotz ihrer herrlichen Pixeloptik nicht gegenhalten. Die bildhübsche, aber einen Tick zu seelenlose Hochglanzeinladung zur Nordlicht 2018, The Colours and the lights of the North, folgt auf Rang 3, die 64k-Intro Party Gipfeler im typischen Poo-brain-Design direkt dahinter. Den letzten Platz schnappte sich das Video The Cure, das vom Moleman-Regisseur kunsthaft grotesk inszeniert wurde.01.) Number One / Another One / CNCD & Fairlight ( Download 02.) Moron / Holon ( Download 03.) Kolme / Top Right Bottom Left ( Download 04.) Xo Nox / Altair ( Download 05.) Stase / Cocoon ( Download Mit dem siebten "Award" beginnen die CNCD & Fairlight Festspiele so richtig. Denn nach dem wichtigsten Preis für die beste Demo des Jahres, starten Smash, Destop, Mazor und Gloom ihre Sammeltour mit dem 1. Platz in der Kategorie für das beste Demo-Design. Natürlich für ihr unglaubliches Meisterwerk Number One / Another One. Denn diese Demo enthält definitiv alles, was begeistert: Effekte vom Feinsten, wunderschöne Optik, ein Design, das auf der einen Seite so modern und wie von einem anderen Stern wirkt, andererseits aber genau die Werte einer guten Szenedemo erlebbar macht. Und dann ist da natürlich noch dieser fantastische Track von Gloom, der zu jeder Sekunde der spektakulären Show perfekt passt. Für eine andere geniale Demo war dieses Sammelsurium an überirdischen Demokünsten etwas zu viel, weshalb die Gruppe Holon mit ihrem ultracoolen Neon-Style und dem Hammer-Sound beim Design-Award als Zweiter ins Ziel gelangte. Abgefahrenes, cooles Design ist das Kernelement einer jeden Demo der Gruppe Top Right Bottom Left (TRBL). Mit Kolme hat die Kreativschmiede rund um Mog ihr bislang dickstes Ausrufezeichen gesetzt. Ergebnis der Mühen: Podestplatz Nummer 3 in unserer Liste. Auch Altair haben sich zu einem gelungenen Designexperiment hinreissen lassen. Ihr Xo Nox folgt auf Platz 4, dicht gefolgt vom Relax-Overkill Stase, mit dem Cocoon einen für sie ungewöhnlich ruhigen Weg eingeschlagen haben.01.) Number One / Another One / CNCD & Fairlight ( Download 02.) PC-14: Splinter / Panda Cube ( Download 03.) When silence dims the stars above / Conspiracy ( Download 04.) Wander / CNCD & Fairlight ( Download 05.) The Colours and the lights of the north / Eos ( Download Blickt man auf unsere Liste für die besten Demo-Visuals möchte man meinen, dass es sich hier um ein Best-of-Notch-Festival handelt. Das von Smash/Fairlight entwickelte Demo-Tool kommt nicht nur bei der Abräumer-Demo Number One / Another One zum Einsatz, sondern sorgt auch in Wander, dem Release aus dem selben Haus, sowie der Nordlicht Invitation-Demo The Colours and the Lights of the North für spektakuläre Bewegtbilder. Wobei auch bei letztgenanntem mit Fizzer ein Notch-Entwickler seine begabten Finger im Spiel hat. Dennoch wäre es nicht richtig, den in dieser Kategorie präsentierten Augenschmaus nur auf ein VFX-Tool zu schieben. Letztendlich liegt es doch an den Grafikkünstlern, was damit entsteht. Und hier sind Destop und Mazor von CNCD eben unschlagbar. Auch merkt man bei der Panda-Cube-Demo PC-14: Splinter, dass echte Spieleentwickler (The Division!) mit einer Menge Erfahrung am Werk waren und uns deshalb ganz besonders leckere Szenen zeigen können. Conspiracys Künste, in nur 64 Kilobyte atemberaubend schöne Planeten, Bäume und Straßen zu zeigen, sind ebenfalls unantastbar, weshalb auch sie ihren Platz in dieser Rangliste sicher haben.01.) Number One / Another One / CNCD & Fairlight ( Download 02.) For your love / Andromeda Software Development ( Download 03.) Oscar's Chair / Eos ( Download 04.) Dying Stars / Orange ( Download 05.) Xion / Adapt ( Download Da ist es mal wieder! Natürlich dürfen sich CNCD und Fairlight für ihr Number One / Another One mit dem Titel für die besten, in einer Demo gesehen Effekte des Jahres 2018 schmücken. Die Szenen in dieser Demo sind so vielfältig, schön, abwechslungsreich und technisch auf dem höchsten Niveau, man kann gar nicht anders als sich in dieses Paradies zu verlieben. Natürlich haben auch Andromeda Software Development mit ihrer Bombastproduktion For your love schwere Geschütze aufgefahren, lassen ganze Städte entstehen und wieder verschwinden, dass einem die Spucke weg bleibt. Gereicht hat es aber dennoch nur für die Silbermedaille. Blut, Flammen und ein Stuhl, alles dargestellt in überragender Renderqualität von gerade einmal vier Kilobyte Dateigröße ließen uns Oscar's Chair auf den dritten Podestplatz hochjubeln. Das fulminate Comeback von Orange, vollgestopft mit riesigen Objekten und leckeren Shadern landete direkt dahinter, während der sensationelle Logoeffekt am Ende von Adapts Xion dafür sorgte, dass die Finnen ebenfalls noch den Sprung in die Top 5 schafften.01.) Moron / Holon ( Download 02.) Number One / Another One / CNCD & Fairlight ( Download 03.) Venera / Top Right Bottom Left ( Download 04.) The Fall / The Deadliners & Lemon. ( Download 05.) Monoamine / Altair ( Download Der Bass ballert einfach nur geil! Moron mit entsprechender Soundanlage zu hören, ist Pflicht. Denn es wummert und wabert aus allen Ecken. Dabei ist Ronnys Soundtrack vom Stil her stark an die legendären Tracks in Demos von der Gruppe Kewlers angelehnt. Arrangiert in einer solchen Perfektion und Harmonie für die stylischen Visuals, dass man das dadurch in den Körper gepumpte Adrenalin gar nicht aufhalten kann, geschweige denn überhaupt möchte. Moron ist deshalb ein Beben, eine Urgewalt, die aus den Lautsprechern herausbricht und einen mit Karamba auf die Tanzfläche befördert! Gleich aus mehreren genialen Parts besteht die Musik zu unserer Überflieger-Demo Number One / Another One. Gloom lässt es erst ruhig angehen, klimpert dann stilvoll mit elektronischen Sounds herum, bevor er uns mit einer Rap-Einlage mächtig aufs Maul haut. Breakbeats und elektronischer Genuss folgen danach, womit ein brillanter Soundtrack für eine brillante Demo zu Ende geht. Am Ende hat der etwas geradlinigere Bass-Bombast von Ronny doch einen Tick mehr Stimmungsgefühl in unserer Magengrube ausgelöst, weshalb Glooms Meisterwerk auf den zweiten Platz gewählt wurde. Guter, alter Drum 'n Bass funktioniert doch immer in einer Demo. Genau diesen liefert Wrigth & Bastard mit der Musik zu Venera ab, haut damit sämtliche Mitbewerber vom Treppchen und lässt brachial die Beat-Muskeln spielen. Guter, alter melodischer Tracker-Sound. Genau das lassen uns Virgill und Dascon in der Amiga-Demo The Fall hören. Obendrein gibt's dort auch den schönsten End-Track des Jahres, was The Fall auf Platz 4 in der Soundtrack-Liste über die Ziellinie spülte. Den typischen Demo-Soundtrack-Stil fährt Monoamine auf. X-Ceed lässt es hier wabern und rummsen, was perfekt zu den düsteren Effekten passt. Ruhigere und melodischere Teile sind aber ebenso enthalten und sorgen für wohlige Abwechslung. Auch hier gilt: Brutal gut gemacht und deshalb ein verdienter fünfter Rang.