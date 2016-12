Final Fantasy 15

Raskir hat geschrieben: Das kampfsystem kommt scheinbar echt gut an. Für mich der größte Grund warum ich momentan nicht weiterspiele. Wie gesagt für mich im speziellen eines der schlimmsten ks die ich in rollenspielen hatte.

Was das mit den 50er Bossen auf sich hat:

Stärker Design Schnitzer. Kann ja echt nicht angehen dass man in ein dungeon geht, die normalen Gegner stufe 3-7 haben und dann im letzten floor ein 50er kommt. Super. Dass man im dungeon nicht speichern kann und man dann unweigerlich stirbt wenn man nicht flieht oder es auf Anhieb schafft einen viel viel höheren Gegner zu schlagen, dann ist der Fortschritt weg. Idr so eine stunde vllt etwas länger.

Dann weiß man wenigstens dass man viel später wieder reinmuss. Aber dann kommt man mit stufe 30+ rein und muss dann bis zum Boss <10 Gegner bekämpfen. Das ist doch echt kacke. Wenn die ersten Gegner stufe 7 hätten und je nach floor immer stärker werden, dann wüsste man woran man ist. Aber so, ach komm.

Wenn man es weiß ist es dann nicht mehr so schlimm (außer die später viel zu schwachen Gegner im dungeon). Das Spiel hat eigentlich Potenzial und ich will es gerne weiterspielen. Aber es sind so unglaublich viele kleine und ein paar große Fehler drinnen die mir den Spaß verderben. Wenn das kampfsystem für mich nur besser wäre. Ich wünschte echt ich könnte was postives über das ks sagen so wie die meisten. Aber das kämpfen macht mir bisher keinen Spaß. Dagegen war der witcher und xenoblade eine Offenbarung für mich. Bloodborne und Tales of xillia sind dann auf dem Olymp. Und dann ist das kämpfen auch noch so essentiell wichtig in ff. In anderen RPGs wie witcher, skyrim oder divinty, habe ich mal Stunden mit anderen Sachen verbracht. Auch früher mit ffIX und X. Aber hier ist das kämpfen die hauptspeise und das Salz.

Ich würde es echt gerne weiterspielen, wirklich. Es kann ja nur besser werden