Kleine Gruselträume mit Stil

Die schwedischen Tarsier Studios wollen mit Little Nightmares die kindlichen Ängste in einem düsteren Spiel im Stil von Limbo oder Inside thematisieren – und das mit einem grausig-schönen Artdesign, das Ideen des Kult-Regisseurs Tim Burton entsprungen sein könnte. Wir sind in die bizarre Welt voller Gefahren und Rätsel abgetaucht, um einen Ausweg aus dem kleinen Alptraum zu finden...