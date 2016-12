The Walking Dead: A New Frontier

statler666 schrieb am 24.12.2016 um 15:06 Uhr

Jou, habe alle Telltale Teile und finde sie alle gut. Vor allem die musikalische Untermalung ist top.

Leider finde ich den Support der Entwickler bezüglich 21:9 respektive Ultrawidescreen erbärmlich. Bei Batman hat nicht nur an den Seiten die Blackbars sondern auch unten und oben. Top! Danke Tellgame.

Bei TWD sind es glücklicherweise nur die Seiten...... dennoch keine Chance auf Immersion.

Das war wohl mein letzer Titel dieser Entwickler. Echt schade, das die in technischer Sicht so versagen bzw. denen das egal ist. Originalantwort auf unser Blackbar-Problem:

Unfortunately, we do not support 21:9 ratios for any of our games. I apologize I could not assist you further with your request. We recommend a maximum width of 16:9 for our games.

