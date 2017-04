"Our dream is to make the world a stranger, more interesting place." - Das ist das hehre Credo von Giant Sparrow. Mit The Unfinished Swan haben sie vor fünf Jahren ein ästhetisch und spielmechanisch überaus interessantes Adventure für PlayStation 3 veröffentlicht - nur konnte die surreale Rätselreise ihre erzählerische Leere nicht kaschieren. Jetzt legt das Team aus Santa Monica auf PC und PlayStation 4 ausgerechnet mit einem Erzählspiel nach. Im Adventure "What Remains of Edith Finch?" erforscht man die ebenso mysteriöse wie morbide Vergangenheit seiner eigenen Familie. Ob das Storytelling-Experiment überzeugen kann, verrät der Test.

Die 17-jährige Edith Finch kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück. Was wird sie dort antreffen?

Die Kulisse überzeugt mit ihrem realistischen Interieur und vielen Kleinigkeiten. Falls man interagieren kann, leuchtet ein weißer Punkt.

Mit der Zeit füllt sich die Familienchronik - der Stammbaum reicht zurück bis Odin Finch.

Warum hat Ediths Mutter manche Türen versiegelt?

Langsam dreht Edith an dem Schloss, bis es mit einem Klicken aufspringt und ein weitere Geheimgang sichtbar wird. Sie kriecht hinein und sieht zum ersten Mal das Zimmer ihrer verstorbenen Verwandten Barbara. Ihre Mutter hat es wie so viele andere Räume versiegelt und wie einen alten Schatz gehütet. Als würde sie eine fremde Welt erforschen, schaut sich Edith langsam in Egosicht um. In den Regalen, auf den Tischen und an den Wänden wird das Leben eines Teenagers sichtbar, der mal ein gefeierter Kinderstar war - in den Vitrinen glänzen noch die Pokale, das hübsche Kleid liegt auf dem Bügelbrett.Mit dem rechten Analogstick schlage ich die erste Seite auf und einAls Edith den Comic beendet, bekommt sie eine schreckliche Ahnung vom Tod ihrer Verwandten. Und als Spieler erlebt man ein weiteres Mal, wie kreativ die Entwickler von Giant Sparrow ihre Geschichte erzählen, indem sie dynamisch zwischen passiver und aktiver Teilnahme wechseln, so dass man vom Zuhörer zum Teilnehmer wird. Entdeckungen in der Gegenwart, wie dieser Comic, gehen zu gespielten historischen Rückblicke und Minispielen über. Zwar schwanken diese stark in ihrer Qualität, es gibt keine anspruchsvollen Rätsel, sondern lediglich Fingerübungen und die Steuerung kann auch mal zicken. Außerdem hätte ich sehr gerne mehr Freiheiten in der Interaktion mit Gegenständen gehabt, denn man kann bis auf die angezeigten Interaktionspunkte leider nichts näher untersuchen, obwohl sich angesichts des verwinkelten Hauses mit seinen Geheimgängen vielleicht einige klassische Mechaniken à la Obduction angeboten hätten.Oder man erträgt den Alltag in einer Fischfabrik, bis man mitten in der Routine der geköpften Lachse plötzlich ein Abenteuer spielt - aber Realität und Fiktion bleiben hier spielmechanisch verbunden, so dass man in seinem Traum nur dann Türen öffnet, wenn man den Lachs weiter enthauptet. Nein, das ist nicht besonders fordernd. Aber diese Szene gehört zu den genialen Momenten, in denen das Interaktive das Metaphorische nochmal verstärkt. So kann man sich gut mit den Tagträumen des Charakters identifizieren und seinen tragischen Eskapismus nachvollziehen. Und sie wird wie fast alle diese Kurzgeschichten auch unheimlich gut beendet, so dass man zurück in Ediths Haut weitere Zimmer durchforstet.Trotzdem muss man die Hingabe für Kleinigkeiten nochmal ausdrücklich loben. Es macht deshalb richtig Spaß, dieses Haus zu erkunden, weil nicht nur das Interieur und die Architektur so gemütlich und verschroben wirkt, sondern weil all die Bücher und Fotos aus der Vergangenheit eben auch zur Geschichte beitragen. Ähnlich wie in Dear Esther , das übrigens ebenso subtil zitiert wird wie The Unfinished Swan , begleitet einen dabei die (nur auf Englisch verfügbare) Stimme der 17-jährigen Edith, die sich immer noch über dieses Haus und vor allem ihre Mutter und Großmutter wundert. Freut euch nicht nur auf zauberhafte, unheimliche und überraschende Momente, sondern nach zwei intensiven Stunden auch auf ein ausgezeichnetes Ende, das mir zumindest eine Träne entlockte.